Лайфхак, как бесплатно получить землю в "золотом квадрате" Бишкека. Часть 1

Как бесплатно получить земельный участок в частную собственность в золотом квадрате Бишкека? Правильный ответ, по идее – никак. Но, оказывается, могут быть исключения из правил. И таким (судя по всему – единственным) стал ныне депутат Жогорку Кенеша Арсланбек Малиев. Как провернуть такую схему, журналистам рассказала представитель парламентария Гулжамал Атакулова (эта сотрудница Жогорку Кенеша, к слову, фигурирует еще в одном имущественном процессе, связанном с Арсланбеком Малиевым. Но об этом позже).

Напомним, на днях состоялось заседание Верховного суда, в ходе которого решалась судьба по земельному участку на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Чокморова. Самый что ни на есть золотой квадрат – напротив гостиницы "Орион".

Встретились в суде две столичные государственные организации – Управление по контролю за землепользованием мэрии Бишкека (УКЗ) и Бишкекский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кадастр).

УКЗ пыталось восстановить сроки давности и, таким образом, добиться признания недействительным постановления мэрии Бишкека от 29.08.1997 и государственных актов о праве частной собственности на земельный участок. Ну а третьим лицом в данном процессе и был депутат Малиев. Ведь в свое время именно он абсолютно бесплатно получил этот участок земли в центре города. И, собственно говоря, благодаря Гулжамал Атакуловой, которая предоставила СМИ документы, якобы доказывающие правоту Арсланбека Малиева, можно проследить, что не так со всей этой процедурой, и почему Малиев и его "золотые сотки" - ничто иное, как нарушение закона, а вовсе не исключение из правил.

Как следует из документов, предоставленных Атакуловой, в октябре 1991-го года (только что произошел развал СССР, в бывших союзных республиках происходит управленческий хаос и повальный "раздел" и разбазаривание государственной собственности – прим.ред.) специально созданная по этому участку комиссия Бишкекского городского комитета по управлению коммунальной собственности рассмотрела нормативные документы производственно-коммерческого объединения "Аалам" по вопросу продажи здания по ул.Энгельса, 164 в собственность ПКО "Аалам", где генеральным директором и был Арсланбек Малиев. В качестве основания он предоставил договор о купле-продажи, заключенный между Бишкекским горсоветом народных депутатов и производственно-коммерческим объединением "Аалам" от 6 июля 1991 года, платежное поручение об оплате стоимости здания от 30 сентября 1991 года. Малиев заявил, что объединение "Аалам" занимается приемом иностранных туристов, внешнеэкономической деятельностью (завозит товары из Турции) и, в целом, приносит пользу государству.

В свою очередь председатель Комиссии по подтверждению права выкупа здания по ул.Энгельса, 164 К.М.Оморов "вспомнил" Указ Президента КР от 7 августа 1991 года "О неотложных мерах по разгосударствлению и приватизации госсобственности".

В итоге всех этих обсуждений комиссия в лице председателя К.М.Оморова, юриста Бишкекского горсовета народных депутатов В.Вобрикова, главного специалиста комитета по управлению коммунальной собственности О.Бейшеналиева и специалиста I категории этого же комитета К.Усубаматова постановила здание по ул.Энгельса, 164 считать собственностью "Аалам" и рекомендовала упомянутому комитету выдать свидетельство на право собственности.

Здания, подчеркиваем, но не земли!

А вот, что можно выяснить благодаря любезно предоставленным Атакуловой документам: Действительно, инвентаризационное дело на домовладение по ул.Чокморова (бывшая ул.Энгельса), 164, действительно было начато 30 июня 1987 года. Но только 9 августа 1991 года, т.е. через 2 дня после того, как комиссия вынесла решение о выдачи Малиеву права частной собственности на здание (!), в инвентаризационном деле появляется запись о том, что "Ааламу" отходит и земельный участок.

Но кто принял такое решение? Неужели была еще одна комиссия при Бишкекском городском комитете по управлению коммунальной собственности, которая и землю передала "Ааламу" - читай Малиеву? Только где же, в таком случае, протокол заседания и фамилии тех, кто решил заняться самоуправством и подарить депутату кусок земли в центре столицы "за просто так"?

Но и это не все "чУдности" всей этой истории. Опять же госпожа Атакулова предоставила журналистам документы и комментарии, согласно которым в 1994-м году Малиев ходатайствовал перед Фондом государственного имущества о переоформления свидетельства о праве собственности на себя в связи с покупкой данного здания у "Холдинговой компании "Аалам". В связи с чем ему было выдано новое свидетельство о праве честной собственности от 19 мая 1994 года (№0566). В результате чего Арсланбек Малиев получил свидетельство о праве собственности на ЗДАНИЕ уже на свое имя. Земли по-прежнему нигде нет…

Но, как выясняется, уже в 1996 году Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Малиев Арсланбек, пользуясь своим статусом, обратился с письмом (на бланке депутата ЖК КР) к мэру (Борису Силаеву – прим.ред) о содействии (!) в получении земельного участка, в связи с наличием им права собственности на здание, конечно же без указания площади здания и земельного участка.

Но (!) вместо направления обращения в соответствующий орган для выдачи земельного участка, коим являлся Бишкекский горкенеш (ранее Совет народных депутатов г.Фрунзе). В результате чего, мэрия вынесла постановление о предоставлении (!) земельного участка площадью 0,18 га под здание Малиева площадью всего 270 квадратных метра.

Вот как! Вроде как Малиев и не очень-то и хотел, но мэрия под руководством Силаева сама так решила… Словом, сплошные "случайные удачности".

Атакулова все это комментирует следующим образом – ее цитату приводит СМИ: "В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса от 19 апреля 1991 года при переходе права собственности на строение и сооружение вместе с этими объектами переходит и право владения или право пользования земельным участком в порядке и на условиях, установленных законодательством КР.

В силу данной нормы с переходом права собственности Арсланбеку Малиеву здания по улице Чокморова, 164 с этими объектами перешло ему право владения, пользования и распоряжения земельным участком, что и указано в инвентарном деле".

Отметим для понимания, что все это время Арсланбек Малиев был не просто обычным гражданином, а, как и сейчас, депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Видимо именно поэтому он и поддерживающие его чиновники решили, что он подпадает под те статьи законодательства, которые позволяют ему "получить в собственность" земельный участок под принадлежащим ему зданием. Таким образом Арсланбек Малиев стал, по сути, государственным и/или муниципальным учреждением. Ведь за землю эту он не заплатил НИ КОПЕЙКИ!

Ведь, как следует из ст.25 п.2 Земельного кодекса Кыргызской Республики, земельные участки "предоставляются в бессрочное (без указания срока) пользование государственным и муниципальным землепользователям, имущество за которыми закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Иным физическим и юридическим лицам земельные участки предоставляются в собственность или в срочное (временное) пользование.

Там же, пункт 8: "землепользователь государственный - государственные предприятия, учреждения Кыргызской Республики, получившие земельный участок в бессрочное (без указания срока) или срочное (временное) пользование;

Пункт 9: землепользователь муниципальный - муниципальные предприятия, учреждения, организации, получившие земельный участок в бессрочное (без указания срока) или срочное (временное) пользование".

Т.е. только так, будучи муниципальным или государственным учреждением, Малиев мог бесплатно получить землю в центре или любом другом районе Бишкека.

Кстати, судя по всему, такую же процедуру Арсланбек Малиев пытался провернуть уже в настоящее время.

Малиев, оказывается, является руководителем Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами. Есть и такое – чем занимается, в каких процессах участвует, широкой общественности абсолютно неизвестно.

Но факт, что Союзу этому распоряжением правительства КР от 31 марта 1998 года №144, помещение, расположенное по адресу: Бишкек, ул. Тыныстанова, 249 (опять центр города – в этом же здании находится "Аманбанк" - прим.ред). Позже, в 2008 году, данное здание было передано на баланс Управления делами президента КР. При этом данное помещение было закреплено за Союзом на условиях договора безвозмездного пользования с оплатой коммунальных услуг. Тут бы воскликнуть, КАК может обычный человек, обычное негосударственное объединение получить ТАКИЕ условия? Но мы опять лишь тихонечко удивимся…

Собственно говоря, именно по поводу этого помещения недалеко от здания Правительства КР, у Малиева возник конфликт с руководителем Госагентства по управлению государственным имуществом Алмазбеком Примовым, депутат даже пытался снять с должности госчиновника. Но не получилось. Как и не получилось зарегистрировать в Кадастре помещение в собственность Союза.

Но подробности об этом, как и о том, как с без малого трех соток участок под зданием "Аалам" превратился в 18 соток владения Малиева мы напишем во второй части.