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В жилмассивах Бишкека проведены встречи по вопросу льготной газификации

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- Светлана Лаптева
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В столичных жилмассивах проведены встречи по вопросу льготной газификации, сообщается на сайте мэрии Бишкека.

В жилых массивах Первомайского района проведены встречи с населением по вопросу льготной газификации совместно с представителями МТУ района, ОсОО "Газпром Кыргызстан", а также ОАО "Айыл Банк" и ОАО "РСК Банк".

Встречи проведены в следующих жилых массивах: "Балбан-Таймаш", "Керемет", "Щербакова", "Жениш", "Салам-Алик", "Касым", "Көлмө", "Алтын-Бешик", "Аска-Таш", "Маданият", а также в селах "Маевка" и "Пригородное".

Представители банков подробно разъяснили условия подключения к природному газу по выгодным низкопроцентным условиям, в том числе возможность рассрочки по 8% годовых.

Обсуждались экологические преимущества перехода от электрического и угольного отопления к газовому, как к наиболее экологичному виду, что способствует предотвращению смога над городом Бишкек в осенне-зимний отопительный период.


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URL: https://www.vb.kg/438522
Теги:
газ, Бишкек
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