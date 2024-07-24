Количество ККМ по республике превысило 102 тысячи

На 1 июля 2024 года по республике зарегистрировано 102 тыс.51 ККМ. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал заместитель председателя Государственной налоговой службы КР Бекболот Алиев.

По его словам, в том числе аппаратные ККМ - 75 тыс.965 и программные ККМ -26 тыс.86. За три года количество зарегистрированных ККМ увеличилось на 82 тыс.586.

"Такое увеличение стало результатом проведения разъяснительных работ среди налогоплательщиков, неоднократного проведения компании по раздаче ККМ на безвозмездной основе и предоставления льгот в налоговом законодательстве",- сказал зампред ГНС.