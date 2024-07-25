В Кыргызстане будут оценивать компетентность и эффективность учителей

Министр образования и науки Догдургуль Кендирбаева рассказала на прессс-конференции, что в Кыргызстане впервые в истории Кыргызстана оценивать эффективность деятельности учителей.

По ее словам, профессионализм и компетентность учителей не оценивается , а традиционно оценивали достижения учеников.

"Мы оцениваем учеников через ОРТ, Национальный центр тестирования, "Кыргызтест", итоговые экзамены. Но теперь учителей будем оценивать по определению предметных и надпредметных компетенций. Это не в целях наказания. Мы хотим знать, как работает система повышения квалификации, подготовки, как работают сами учителя в целом. Насколько они владеют надпредметными навыками, такими как: цифровая, лидерская, психологическая и педагогическая компетенция", - отметила глава Минобразования.

Она добавила, что система будет разработана в рамках программы трансформации образования "Алтын казык".

Глава Минобразования также отметила, что впервые 24 тысячи педагогов обучат сингапурским методам применения учебников. Для этого подготовят 50-100 тренеров.