Погода
$ 83.95 - 84.53
€ 91.17 - 92.17

В Кыргызстане будут оценивать компетентность и эффективность учителей

63  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр образования и науки Догдургуль Кендирбаева рассказала на прессс-конференции, что в Кыргызстане впервые в истории Кыргызстана оценивать эффективность деятельности учителей.

По ее словам, профессионализм и компетентность учителей не оценивается , а традиционно оценивали достижения учеников.

"Мы оцениваем учеников через ОРТ, Национальный центр тестирования, "Кыргызтест", итоговые экзамены. Но теперь учителей будем оценивать по определению предметных и надпредметных компетенций. Это не в целях наказания. Мы хотим знать, как работает система повышения квалификации, подготовки, как работают сами учителя в целом. Насколько они владеют надпредметными навыками, такими как: цифровая, лидерская, психологическая и педагогическая компетенция", - отметила глава Минобразования.

Она добавила, что система будет разработана в рамках программы трансформации образования "Алтын казык".

Глава Минобразования также отметила, что впервые 24 тысячи педагогов обучат сингапурским методам применения учебников. Для этого подготовят 50-100 тренеров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438534
Теги:
образование, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  