Кыргызгидромет: ожидается аномальное повышение температуры 25-27 июля

В период с 25 по 28 июля 2024 года ожидается жаркая погода: в долинной зоне Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей в дневные часы температура воздуха повысится до +35…+40, в долинной зоне Таласской области до +33…+38.

При такой жаркой погоде во избежание обезвоживания организма и получения теплового удара рекомендуется избегать прямых солнечных лучей, а также проводить обильный полив сельскохозяйственных культур.

А советы от врачей остаются прежними!

Не выходите на улицу без емкости с водой, надевайте панамку и прикрывайтесь зонтиком. Плюс заранее продумайте прием лекарств, которые вам помогут пережить жару. А лучший способ - отправляйтесь в горы и на Иссы-куль. Кстати и там рекомендации для сохранения здоровья и защиты от жары остаются прежними!