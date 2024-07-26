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КР ратифицировал соглашение с РФ о реабилитации земель, где добывался уран

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- Светлана Лаптева
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве при реабилитации территорий Кыргызской Республики, подвергшихся воздействию уранодобывающих и горнорудных производств, подписанного 26 марта 2024 года в городе Сочи".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 июня 2024 года.

Целью данного Закона является выполнение внутригосударственных процедур для ратификации указанного Соглашения.

Соглашение предусматривает сотрудничество в обеспечении безопасности населения, проживающего в районах размещения отходов бывших уранодобывающих и горнорудных производств на территории Кыргызской Республики, а также проведению мер по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах бывших уранодобывающих и горнорудных производств на территории Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/438536
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