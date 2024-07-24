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Украина заявила о готовности к переговорам с Россией

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- Светлана Лаптева
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Украина готова вести переговоры с российской стороной, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой китайского МИДа Ван И. Об этом сообщила представитель дипведомства Китая Мао Нин.

"Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира", - сказал Кулеба, его слова привела Мао Нин (цитата по "РИА Новости").

Накануне Кулеба впервые с начала конфликта прибыл в Китай, он стал самым высокопоставленным украинским чиновником, посетившим Пекин с начала конфликта. Министр анонсировал обсуждение путей мирного урегулирования ситуации. Ван И в ходе переговоров также заявил украинскому коллеге, что урегулирование конфликта на Украине должно происходить за столом переговоров.

В июле украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность вести диалог с российским коллегой Владимиром Путиным вопреки принятому на Украине запрету таких действий. "Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и, если мир будет объединен вокруг Украины - ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает", - пояснил он. По его мнению, конфликт следует завершить как можно скорее.

"Конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца", - отреагировали на его слова в Кремле. МИД России связал заявления Киева с грядущими выборами президента США.

Российские власти выдвигают для начала мирных переговоров несколько условий: снятие международных санкций, вывод войск Украины и ее отказ от претензий на Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, а также признание суверенитета России над этими регионами. Среди других требований: демилитаризация и "денацификация" Украины, подтверждение ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса. Украинская сторона называет эти условия ультиматумом.

Источник: РБК


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URL: https://www.vb.kg/438539
Теги:
Россия, Украина
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