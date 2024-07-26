Госдума РФ приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику и, в частности, вводящие новый режим высылки для мигрантов. Их рассмотрели сразу во втором и третьем чтениях на заседании во вторник.

Режим будет распространяться на иностранцев, которые незаконно находятся в России, а также тех, кто совершил правонарушения. Против них могут быть введены различные ограничения, например, запрет на покупку недвижимости и транспорта, на управление машиной, на свободное перемещение по территории России, вступление в брак, открытие новых счетов в банках. Ко второму чтению добавилась поправка, вводящая запрет также на "осуществление иных банковских операций".