ГКНБ возбуждено уголовное дело за нарушение сроков ремонта дорог в Бишкеке

ГКНБ КР выявлены факты затягивания реализации и не исполнения своих обязательств при реконструкции и строительстве ряда улиц города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках возбужденного дела установлено, в начале 2023 года МП "Бишкекасфальтсервис" по результатам проведенных тендеров на капитальный ремонт 19 городских дорог и тротуаров Бишкека на сумму 145 млн. сомов работы проводит ОсОО "Б.Г.". При этом, срок завершения работ был установлен в марте 2024 года.

Однако, по результатам комиссионной проверки с участием руководителей органов местного самоуправления и муниципальных предприятий, установлено, что на сегодняшний день фактически завершено только 9 улиц. Причинами задержки со стороны ОсОО "Б.Г." были обозначены различные обстоятельства (нехватка строительной техники, необходимость сноса незаконных построек, срез и вырубка зеленых насаждений, перенос электрических столбов и т.д.), которые в ходе проверки не подтвердилось. Следует отметить, что финансирование МП "Бишкекасфальтсервис" осуществлялось в соответствии с установленными договорам сроками.

Кроме того, были установлены различные дефекты и недостатки уже завершенных улиц, на что было указано подрядной организации о необходимости устранить выявленные недоработки.

Руководство ОсОО "Б.Г." полностью признало вышеуказанные факты ненадлежащего исполнения своих обязательств и гарантировало завершение всех работ в срок до 20 августа 2024 года.

ГКНБ КР напоминает о необходимости качественного и своевременного исполнения обязательств подрядными организациями в рамках государственного заказа, в противном случае виновные лица будут нести ответственность в соответствии с уголовным законодательством Кыргызской Республики.