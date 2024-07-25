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Восточная Европа и ЦА лидируют по смертности болезней, связанных с ВИЧ

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- Светлана Лаптева
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В эти дни в Мюнхене проходит крупнейшая в мире научная встреча по ВИЧ. С 22 по 26 июля на Всемирной конференции по СПИДу "СПИД 2024" ожидается более 15 000 участников.

Ученые, врачи, эксперты в области здравоохранения и активисты из более чем 175 стран обсудят способы более эффективного сдерживания вируса ВИЧ и вызываемого им синдрома иммунодефицита Aids.

В конференции также принимает участие ПОСОЛ ДОБРОЙ ВОЛИ ЮНЭЙДС в КР Эркин Рыскулбеков.

Хотя прекращение СПИДа находится в пределах досягаемости, в настоящее время мир отстает. Глобально из 39,9 миллионов людей, живущих с ВИЧ, 9,3 миллиона, почти четверть, не получают жизненно важное лечение. В результате каждую минуту один человек умирает от причин, связанных со СПИДом.

Доклад показывает продолжение (хотя и более медленное) прогресса в предоставлении лекарств людям, живущим с ВИЧ: 30,7 миллиона человек сейчас получают лечение, что составляет более трех четвертей людей, живущих с ВИЧ. Еще в 2010 году охват лечением составлял всего 47%. Расширение доступа к лечению является значительным достижением в области общественного здравоохранения, которое привело к сокращению числа смертей, связанных со СПИДом, с 1,3 миллиона в 2010 году до 630 000 в 2023 году.

Восточная Европа и Центральная Азия лидируют по смертности болезней, связанных с ВИЧ.

Данные, приведённые в глобальном докладе ЮНЭЙДС "Неотложность выбора: противодействие СПИДу на перепутье", показывают, что с 2010 года число новых случаев ВИЧ-инфекции в этом регионе выросло на 20%, а смертность от СПИДа - на 34%. Только половина из 2,1 миллиона людей, живущих с ВИЧ в регионе, имеют доступ к лечению, и лишь 42% людей, живущих с ВИЧ, имеют подавленную вирусную нагрузку, что является самым низким показателем в мире.

Согласно последним данным, в 2023 году в регионе было зарегистрировано 140 000 новых случаев ВИЧ-инфекции, причём 93% этих случаев приходятся на Россию, Украину, Узбекистан и Казахстан. 8 из 13 стран региона сообщают о растущем числе новых случаев инфицирования. Поскольку стигма, дискриминация и вредные карательные законы препятствуют доступу маргинализированных сообществ к жизненно важным услугам, 94% новых случаев инфицирования происходят среди людей, принадлежащих к ключевым группам населения, включая мужчин, имеющих секс с мужчинами, людей, употребляющих инъекционные наркотики, и работников секс-бизнеса, а также сексуальных партнёров людей из ключевых групп населения. Только 58% секс-работников, 43% геев, 52% людей, употребляющих инъекционные наркотики, и 65% трансгендерных людей получают услуги по профилактике ВИЧ. Всего лишь 12% ресурсов выделяется на программы профилактики среди ключевых групп населения.

Такие мощные профилактические технологии, как доконтактная профилактика, остаются малодоступными по той же причине. Криминализация подпитывает стигму, и многие люди избегают медицинской помощи из-за дискриминации. Почти половина опрошенных людей, употребляющих инъекционные наркотики, в Кыргызстане и 32% людей, живущих с ВИЧ, в Таджикистане сообщили, что избегают медицинской помощи из-за стигмы и дискриминации. Данные ЮНЭЙДС показывают, что люди из ключевых групп регулярно подвергаются насилию.

СИТУАЦИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ:

По данным взятым на первое июля этого года всего в Кыргызстане зафиксировано 13826 случаев заражения ВИЧ. Из них 13024 это граждане Кыргызской Республики, а 802 это граждане иностранных государств. Всего умерло 3498 человек. Стоит отметить, что если с 1996 по 2006 года парентеральный (иньекционный) путь передачи ВИЧ в четыре раза превышал половой путь передачи ВИЧ (733 случая против 192), то за 2023 год этот показатель кардинально изменился в обратную сторону. Статистика прошлого года гласит, что половым путем ВИЧ инфицировались 889 человек, а парентеральным 23. Среди лиц живущих с ВИЧ на территории КР мужчины составляют 62,7% (8171 человек), женщины 37,3% (4853 человек) соответственно.

За 2023 и 2024 годы выявлено у 27 детей (до 14 лет) выявлен вирус иммунодефицита человека. Всего же с 1996 го года ВИЧ был выявлен у 775 детей.


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URL: https://www.vb.kg/438543
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