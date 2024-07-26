Попросили на выход: Ирак добивается отзыва американских войск

Ирак настаивает на выводе американского контингента из страны. В Багдаде надеются, что США начнут этот процесс уже в сентябре и управятся за год. При этом Вашингтон рассчитывает сохранить часть советников в рамках миссии по консультированию. Подробности - в материале "Известий".

Вывод контингента США из Ирака: успеть к сентябрю

В Вашингтоне в рамках Высшей военной комиссии, созданной по решению двух стран, прошли переговоры иракской и американской делегаций. В столицу США для обсуждения будущего американского контингента на Ближнем Востоке отправились представители пешмерга - курдских вооруженных сил - и иракского министерства обороны. По данным источников Reuters, Багдад пытается убедить Вашингтон начать процесс вывода контингента уже в сентябре и завершить его осенью 2025 года. Однако США настаивают на том, чтобы часть советников осталась в Ираке.

В 2021 году администрация президента США Джо Байдена объявила о завершении военной миссии в Ираке, подчеркнув, что теперь американцы сконцентрированы на обмене разведданными, консультировании, подготовке и обучении местных сил безопасности.

Сейчас в Ираке в составе иностранной коалиции находятся около 2,5 тыс. американских военнослужащих. Они дислоцированы в Багдаде, в Иракском Курдистане и в провинции Анбар. В соседней Сирии находятся еще 900 американских солдат.

Что происходит в Ираке: регулярные атаки продолжаются

Иракский премьер Мухаммед Судани неоднократно призывал международную коалицию во главе с США покинуть Ирак. Требования полностью вывести иностранные войска стали звучать с января 2020 года, когда в Багдаде был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани. Тогда же парламент страны проголосовал за резолюцию, призывающую местные власти прекратить любое иностранное военное присутствие.

После этого в Багдаде ударом американского дрона был убит командир проиранской группировки "Катаиб Хезболла" Абу Бакир аль-Саади. В парламенте попытались продвинуть законопроект о необходимости вывода американского контингента, для этого в законодательном органе страны по инициативе премьер-министра Мухаммеда Судани был создан специальный комитет. Однако его поддержали лишь 100 из 329 депутатов.

Первый раунд переговоров Багдада с Вашингтоном о будущем американской коалиции в Ираке прошел в январе 2024 года. В США дали согласие на формирование рабочих групп экспертов, которым предстояло оценить уровень угрозы со стороны боевиков, обстановку в регионе и боеспособность сил безопасности Ирака.

По словам шефа Пентагона Ллойда Остина, готовилась замена коалиционного присутствия в Ираке на двустороннее соглашение между Вашингтоном и Багдадом. При этом американцы пояснили, что график вывода международной коалиции будет составляться с учетом угроз со стороны боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).

В свою очередь, министр обороны Ирака Сабит аль-Аббаси заверял, что местные вооруженные силы готовы контролировать безопасность в стране. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что переговоры о выводе войск займут около двух месяцев.

Однако позже в январе Госдеп передал министру иностранных дел Ирака Фуаду Хусейну сообщение, что "Вашингтон отказывается от всех предварительных условий для завершения международной миссии".

С октября 2023 года американцы сталкиваются с регулярными атаками шиитских ополченцев, которые наносят удары с помощью дронов и ракет. По их словам, это "ответ на агрессию против палестинцев" со стороны Израиля.

В результате американцы постоянно атакуют позиции ополченцев, в состав которых входят Силы народной мобилизации, связанные также с Ираном. Учитывая, что для Багдада важно сохранять отношения не только с Вашингтоном, но и с Тегераном, эти действия иракские власти называют нарушением суверенитета страны.

Что происходит между Ираком и США: мнения экспертов

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала "Восточные ворота" Андрей Онтиков в разговоре с "Известиями" напомнил, что история с выводом войск США из Ирака тянется с января. Тогда США ударили по иракской территории, в результате чего погиб командир "Хезболлы" (организация входит в состав Народного ополчения, которое является частью иракской армии).

- По большому счету, это был акт агрессии США против Багдада. Уже тогда иракский премьер поднял вопрос о необходимости вывода американских войск. С тех пор идут консультации. В принципе, цель добиться вывода контингента достижима, поскольку коалицию во главе с США приглашали для борьбы с ИГИЛ, - пояснил политолог.

Он добавил, что хотя какие-то террористические группировки всё еще действуют на территории Ирака, масштаб проблемы намного меньше по сравнению с 2014 годом.

- Американцы могли бы вывести свой контингент, но им нужно, на мой взгляд, решить для себя две задачи: первая касается соседней Сирии. Им необходимо добиться от Ирака сохранения логистических цепочек. Если американцы выводят свой состав из Ирака, то встает вопрос о снабжении американской группировки в Сирии, - отметил специалист. По мнению Онтикова, вопрос о транзите грузов через иракскую территорию наверняка обсуждается и будет обсуждаться.

Вторая задача касается иранского влияния. На выводе войск США из Ирака в первую очередь настаивают проиранские силы. Но американцам не хотелось бы оставлять Багдад на откуп Тегерану и допускать монополии внешнего влияния в лице Ирана. При этом полностью свою монополию Иран установить не сможет, потому что внутри Ирака есть разные силы, пояснил востоковед.

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, кандидат политических наук Данила Крылов в беседе с "Известиями" отметил, что в данном вопросе есть три аспекта: внутриполитический, внешнеполитический региональный и внешнеполитический глобальный.

- Американцы уже "покидали" Ирак в середине декабря 2021 года, оставив вместо себя порядка 2,5 тыс. советников, военных консультантов и прочих специалистов. Эти люди, по идее, должны были помогать иракцам бороться с террористами, а по факту - вести дополнительную разведку в стране, которая находится в зоне стратегических интересов Вашингтона, - поясняет политолог.

По словам эксперта, вывод контингента из Ирака не означает, что эти военные покинули Ближневосточный регион. В 2021 году они в основном переместились из Ирака в Сирию.

- Таким образом, официальный Багдад может хотеть и требовать чего угодно, но суверенитет Ирака и его способность диктовать свои условия американцам находится под очень большим вопросом. Если на то не будет воли США, никуда американцы не уйдут. Заставить их невозможно, - считает Данила Крылов.

Специалист добавил, что в Ираке сейчас сложная внутриполитическая обстановка. Часть сил хотят сохранить стратегическое рамочное соглашение между Вашингтоном и Багдадом от 2008 года, касающееся вопроса двусторонних мер по безопасности. При этом сохраняется желание вывести американский военный контингент, который стал постоянным раздражающим фактором в регионе.

- Это касается и сектора Газа, и того, что американцы поддерживают Израиль. В Ираке сейчас много шиитских сил, которые выступают против подобной политики. Они обращаются к официальному Багдаду с вопросом, на чьей он стороне. А официальный Багдад пытается усидеть на всех стульях сразу. Многие эксперты начинают говорить о том, что боевики ИГИЛ поднимают голову на территории Сирии и Ирака, что впервые с 2017 года они активизировались, - отметил аналитик.

По мнению Данилы Крылова активность боевиков может быть связана с тем, что "американцы с ними не борются", а имитируют деятельность, попутно пытаясь укрепить свои позиции в регионе.

Он добавил, что для американцев всегда была очень важна связка Ирака – Сирии, а в условиях усиления эскалации между Израилем и соседями она становится стратегической.

- Если произойдет война на несколько фронтов, у Израиля будет немного шансов справиться с противниками. Иран сегодня - сильный игрок, он может планировать долгосрочные операции на разных фронтах. В этих условиях сохранение присутствия в соседнем Ираке для США стратегическое, - считает эксперт.

Специалист сомневается, что Пентагон согласится вывести все войска.

- Скорее всего, американцы пойдут на какие-то уступки и компромиссы. А может, и не пойдут, скажут, что не будут покидать страну, поскольку это вопрос национальной безопасности США. Переговоры могут вестись как на уровне взаимных уступок, так и на уровне ультиматумов, но добиться того, что хочет Багдад, не получится, - резюмировал эксперт.

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня напомнил, что разговоры о выводе американских войск из Ирака ведутся давно - с декабря 2019 года. США пытались изображать частичный вывод войск, но в результате контингент сократился, поскольку часть сил перенаправили в Эмираты, Иорданию и Сирию. После убийства генерала Сулеймани в 2020 году и массовых протестов Ирак проголосовал за высылку всех иностранных войск из страны. Но администрация Трампа проигнорировала желания ближневосточного партнера, отметил эксперт.

По его словам, позднее, при Байдене, администрация "подмигнула иракским коллегам", назвав оставшиеся войска всего лишь советниками.

- Хотя де-факто американцы в стране остались. Более того, после вывода американских войск из Афганистана несколько сотен или даже тысяч военных осели в Ираке. Официально военная миссия США в Ираке завершилась в 2021 году, но в реальности убирать оттуда военных никто не собирается, - считает специалист.

Ко всему прочему американцы напрямую сотрудничают с не подконтрольными официальному Багдаду силами.

- Например, Иракский Курдистан на севере страны получил автономию при активном лоббировании Вашингтона. То есть, даже если США согласятся на вывод войск из южных регионов Ирака, на севере они могут остаться: соответствующие договоренности с местными курдами есть. А у курдов имется крупнейшая военизированная организация, пешмерга, воспринимаемая многими в регионе как американское прокси, - сообщил востоковед.

Останин-Головня полагает, что для самого Ирака присутствие иностранных войск является фактором дестабилизации.

- Пока в Ираке находятся иностранные войска, развивать национальный диалог и процессы внутреннего политического урегулирования не получится. При этом правящие элиты Ирака (как официальные, так и неофициальные) в силу состояния страны остро нуждаются во внешней поддержке. Речь идет и об экономической помощи, и о внешней легитимации притязаний на власть, - уверен политолог.