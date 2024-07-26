Вице-мэр Бишкека: на газ в столице переведут 132 многоэтажки

Вице- мэр столицы Талайбек Байгазиев на пресс-конференции рассказал, что в результате административно-территориальной реформы (АТР) на баланс столичной мэрии принято порядка 28 котельных, которые частично переведут на газовое отопление и в будущем на альтернативные источники подогрева - геле- и теплонасосные установки.

Байгазиев рассказал об одобренном кабинетом министров инвестиционном соглашении с узбекской компанией об установке на ТЭЦ Бишкека парогазовой установки на 250 мегаватт и о строительстве ТЭЦ "Бишкексельмаша" общей мощностью 340 мегаватт, из которой 100 мегаватт - электрическая мощность и 240 - тепловая. Кроме этого, по словам вице-мэра, сегодня с двумя инвесторами ведутся работы по установке в столице локальных газовых котельных.

По его словам, власти города ищут другие источники отопления, чтобы снизить нагрузку на столичную ТЭЦ.

"На отопление расходуется много электроэнергии, что создает нагрузку на сети. Мы делаем газификацию жилых массивов, а также планируем ввести политику по включению газового отопления. И призываем переходить население столицы на газ", - сказал он.

Вице-мэр сообщил. что в Бишкеке 132 многоэтажных дома отапливаются электричеством и в кратчайшее время планируется перевести их на газовое отопление.

По его мнению, таким образом полная газификация Бишкека, а также установка локальных котельных снизят потери, увеличат полезный отпуск и повысят надежность теплоснабжения горожан.