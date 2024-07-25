В Кыргызстане с начала летнего сезона утонули 54 человека

С начала летнего сезона в Кыргызстане утонули 54 человека. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР Азамат Мамбетов.

По его словам, с началом купального сезона регистрируется количество утонувших граждан. Люди начинают купаться в водоемах и озерах, что привело к росту количества утонувших. Среди 54 утонувших граждан, 21 ребенок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, меньше на 27%.

"Это снижение связано с проведением разъяснительной работы сотрудниками МЧС", - рассказал он.

Источник: Кабар