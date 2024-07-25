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В Кыргызстане с начала летнего сезона утонули 54 человека

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С начала летнего сезона в Кыргызстане утонули 54 человека. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР Азамат Мамбетов.

По его словам, с началом купального сезона регистрируется количество утонувших граждан. Люди начинают купаться в водоемах и озерах, что привело к росту количества утонувших. Среди 54 утонувших граждан, 21 ребенок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, меньше на 27%.

"Это снижение связано с проведением разъяснительной работы сотрудниками МЧС", - рассказал он.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/438564
Теги:
МЧС, Кыргызстан
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