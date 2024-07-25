В Кыргызстане в результате паводков 16 спасателей были госпитализированы. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал первый заместитель министра чрезвычайных ситуации КР Азамат Мамбетов.

"Работа спасателей очень трудная и опасная. Они залезают в воду по пояс и спасают людей. Конечно, все это не может не сказаться на здоровье самих спасателей. На сегодняшний день 16 спасателей были госпитализированы, 37 сотрудников получают амбулаторное лечение", - отметил Мамбетов.

Первый замглавы МЧС добавил, что 7 единиц инженерной техники нуждается в капитальном ремонте, а 27 в ремонте.