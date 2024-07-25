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В результате паводков 16 спасателей были госпитализированы

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В Кыргызстане в результате паводков 16 спасателей были госпитализированы. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал первый заместитель министра чрезвычайных ситуации КР Азамат Мамбетов.

"Работа спасателей очень трудная и опасная. Они залезают в воду по пояс и спасают людей. Конечно, все это не может не сказаться на здоровье самих спасателей. На сегодняшний день 16 спасателей были госпитализированы, 37 сотрудников получают амбулаторное лечение", - отметил Мамбетов.

Первый замглавы МЧС добавил, что 7 единиц инженерной техники нуждается в капитальном ремонте, а 27 в ремонте.


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URL: https://www.vb.kg/438565
Теги:
МЧС, Кыргызстан
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