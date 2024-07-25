Амантур Манапбаев: "Китай предлагает миру новый справедливый миропорядок"

Кыргызстан имеет уникальную возможность транзитного потенциала, являясь ближайшим соседом Китая и членом ЕАЭС. Наша страна может служить мостом между двумя глобальными экономическими зонами. Об этом на круглом столе "Стратегическое партнерство Кыргызстана и Китая в рамках ШОС в новую эпоху" сообщил политолог Амантур Манапбаев.

Он напомнил, что в рамках проекта "Один пояс – один путь" планируется в ближайшее время строительство железной дороги "Кыргызстан-Китай-Узбекистан".

"Это создаст для Кыргызстана дополнительные рабочие места и откроет новые экономические возможности для развития. Мир стремительно меняется. Нарастающий кризис приводит к противоречиям между странами. Поодиночке справляться с вызовами и угрозами становится сложно. Небольшие государства, так или иначе, нуждаются в поддержке больших держав. Взаимозависимость государств усиливается, страны движутся в сторону интеграционных процессов. Наступает эпоха объединений, так как однополярный мир изжил себя. Ведь западные игроки во главе с США руководствовались лишь личными интересами и двойными стандартами", - отметил Манапбаев.

По мнению политолога, на фоне агрессивной политики Вашингтона и их союзников, движение Китая по пути открытости и построение справедливого миропорядка смотрится привлекательно.

"Поднебесная выстраивает международные отношения с учетом интересов других стран. Это проявляется и в ходе реализации стратегии "Один пояс – один путь", чей маршрут за один год протянулся от Юго-Восточной Азии, Средней Азии до Юго-Восточной Европы. Парламент Кыргызстана также одобрил соглашение между правительствами КР и КНР о совместном продвижении проекта. Это открывает новые вехи регионального сотрудничества. А в рамках участия в ШОС КР делает акцент на реализацию практического сотрудничества в сфере политики, экономики, безопасности и культурно-гуманитарных связей. Одним из важных вопросов деятельности ШОС является обеспечение глобальной и региональной безопасности. Здесь главную роль играет Антитеррористический центр ШОС, который стоит на страже борьбы с терроризмом и экстремизмом. Это еще раз доказывает, что Китай предлагает всему миру новый миропорядок на основе равноправия, взаимовыгодного сотрудничества, открытости и справедливости", - подчеркивает Манапбаев.

Ведь только объединившись вокруг новых центров развития, Кыргызстан и другие региональные страны способны преодолевать любые вызовы современности, добавил политолог.

Отметим, мероприятие организовано по инициативе политолога Амантура Манапбаева.