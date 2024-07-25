Погода
$ 83.95 - 84.53
€ 91.17 - 92.17

Амантур Манапбаев: "Китай предлагает миру новый справедливый миропорядок"

116  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан имеет уникальную возможность транзитного потенциала, являясь ближайшим соседом Китая и членом ЕАЭС. Наша страна может служить мостом между двумя глобальными экономическими зонами. Об этом на круглом столе "Стратегическое партнерство Кыргызстана и Китая в рамках ШОС в новую эпоху" сообщил политолог Амантур Манапбаев.

Он напомнил, что в рамках проекта "Один пояс – один путь" планируется в ближайшее время строительство железной дороги "Кыргызстан-Китай-Узбекистан".

"Это создаст для Кыргызстана дополнительные рабочие места и откроет новые экономические возможности для развития. Мир стремительно меняется. Нарастающий кризис приводит к противоречиям между странами. Поодиночке справляться с вызовами и угрозами становится сложно. Небольшие государства, так или иначе, нуждаются в поддержке больших держав. Взаимозависимость государств усиливается, страны движутся в сторону интеграционных процессов. Наступает эпоха объединений, так как однополярный мир изжил себя. Ведь западные игроки во главе с США руководствовались лишь личными интересами и двойными стандартами", - отметил Манапбаев.

По мнению политолога, на фоне агрессивной политики Вашингтона и их союзников, движение Китая по пути открытости и построение справедливого миропорядка смотрится привлекательно.

"Поднебесная выстраивает международные отношения с учетом интересов других стран. Это проявляется и в ходе реализации стратегии "Один пояс – один путь", чей маршрут за один год протянулся от Юго-Восточной Азии, Средней Азии до Юго-Восточной Европы. Парламент Кыргызстана также одобрил соглашение между правительствами КР и КНР о совместном продвижении проекта. Это открывает новые вехи регионального сотрудничества. А в рамках участия в ШОС КР делает акцент на реализацию практического сотрудничества в сфере политики, экономики, безопасности и культурно-гуманитарных связей. Одним из важных вопросов деятельности ШОС является обеспечение глобальной и региональной безопасности. Здесь главную роль играет Антитеррористический центр ШОС, который стоит на страже борьбы с терроризмом и экстремизмом. Это еще раз доказывает, что Китай предлагает всему миру новый миропорядок на основе равноправия, взаимовыгодного сотрудничества, открытости и справедливости", - подчеркивает Манапбаев.

Ведь только объединившись вокруг новых центров развития, Кыргызстан и другие региональные страны способны преодолевать любые вызовы современности, добавил политолог.

Отметим, мероприятие организовано по инициативе политолога Амантура Манапбаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438567
Теги:
Китай, безопасность, Кыргызстан, политика, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  