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Почему сектор ЧС является приоритетом адаптации к изменению климата

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Кыргызская Республика расположена в центре континента между Тянь-Шанем и Памиром. Большая часть её территории - почти 94% - находится выше 1000 метров над уровнем моря. Из-за своей географии страна подвержена многочисленным стихийным бедствиям. Эти особенности, в сочетании со слабо развитой инфраструктурой, недостаточным социально-экономическим развитием и проблемами со здоровьем населения, приводят к высокой уязвимости к климатическим рискам, в том числе - стихийным бедствиям, которые оказывают негативное воздействие на людей и экономику.

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) систематически собирает статистические данные об опасных природных явлениях, характерных для этих территорий, таких как оползни, лавины, сели, паводки, подтопления, сильные дожди, ураганы, град, снегопады, камнепады и другие . Наиболее частые чрезвычайные ситуации в Кыргызстане - это сели и паводки, поскольку почти вся территория страны является селеопасной. В 2022 году 83,3% всех зарегистрированных чрезвычайных ситуаций составляли сели и паводки.

Некоторые данные об опасных природных явлениях, опубликованные МЧС:

• Более половины территории подвержено лавинному воздействию, с более чем 30 тысячами лавинных очагов.

• Общая площадь земель, поражённых оползнями, составляет около 7,5%, большая часть из которых находится в Ошской и Джалал-Абадской областях. На этих территориях расположены 600 населённых пунктов.

• Неблагоприятные погодные явления в вегетационный и зимний периоды включают град, сильный ветер (15 м/с и более), пыльные бури, ливневые дожди, заморозки и метели.

Уязвимость Кыргызстана к стихийным бедствиям - критический аспект её подверженности изменению климата. Среди факторов, влияющих на уязвимость, можно выделить несоблюдение норм и правил безопасности, нерациональное планирование землепользования, ухудшение инфраструктуры, изношенность оборудования и деградацию земель. Они увеличивают подверженность стихийным бедствиям, ведут к экономическим потерям и снижают безопасность проживания на этих территориях.

Именно поэтому сектор Управление бедствиями и чрезвычайными ситуациями, наряду с тремя секторами - Здравоохранение, Сохранение биоразнообразия и Сельское хозяйство и ирригация, является приоритетом Национального адаптационного плана, разрабатываемого в рамках проекта ПРООН-ЗКФ "Продвижение процесса разработки Национального адаптационного плана (НАП) для среднесрочного и долгосрочного планирования и реализации адаптационных мер к изменению климата в Кыргызской Республике".

Первые шаги адаптационного планирования

Первый этап национального адаптационного планирования - оценка текущего климата и моделирование будущих климатических изменений. Он включал сбор и обобщение климатических, секторальных и социально-экономических данных, а затем разработку сценариев развития для каждого из четырёх приоритетных секторов. Это позволило понять степень их уязвимости в процессе устойчивого развития.

Кроме того, были разработаны инструменты для оценки климатических рисков и уязвимости (ОКРУ), которые выявили климатические опасности для каждого из целевых секторов, маркеры их подверженности и чувствительности, адаптационный потенциал и индексы уязвимости.

Совокупный индекс уязвимости к последствиям изменения климата для приоритетных отраслей показал, что сектор Управления бедствиями и чрезвычайными ситуациями находится на третьем месте. Менее уязвимым к изменению климата оказался только сектор Сохранение биоразнообразия.

Рисунок 1. Совокупный индекс уязвимости

Наиболее высокий климатический риск в этом секторе паводки и сели (текущий и будущий - 1,0 - очень высокий), а также волны жары (текущий – 0,8 (высокий) и будущий - 1,0 (очень высокий). Самый низкий риск - ураганные ветры и весенние заморозки (текущий и будущий - 0,2 - очень низкий).

Результаты оценки также позволили определить 14 климатических опасностей, которые могут нанести максимальный ущерб Кыргызстану. Восемь из них оказывают наибольшее влияние на сектор Управление бедствиями и чрезвычайными ситуациями: волны жары, атмосферная и почвенная засухи, ливневые дожди и град, паводки и сели, оползни и лавины, природные пожары, ураганные ветры и морозы.

На следующем этапе адаптационного планирования, на основе анализа ситуации, ОКРУ и климатического моделирования формулированы цели и задачи НАП, а также конкретные действия по адаптации к изменению климата.

Адаптационный план сектора Управление бедствиями и чрезвычайными ситуациями

Цель отраслевого плана адаптации - повышение устойчивости сектора к негативным воздействиям изменения климата через увеличение адаптационного потенциала и снижение климатической уязвимости. Для достижения этой цели разработана матрица адаптационных действий, которые охватывают три основные задачи.

Самый большой по объему блок действий связан с задачей повышения адаптационного потенциала населения и сектора. Это включает развитие мониторинга и системы раннего оповещения на местном уровне, повышение квалификации специалистов по оценке и снижению стихийных бедствий на областном и районном уровнях, улучшение подготовки кадров, пересмотр и внедрение адаптированных учебных программ, меры для повышения эффективности сотрудников МЧС и связанных подразделений, включая пожарно-спасательные части.

Адаптационные меры также предусматривают использование новых технологий, таких как анализ данных, составление прогнозов и создание информационных систем на основе сервисов искусственного интеллекта. Важным направлением является межсекторальное взаимодействие, например, в вопросах улучшения информирования и обучения населения в условиях изменений климата, что требует совместных усилий МЧС и органов местного самоуправления.

Другие сферы межсекторального взаимодействия включают проведение исследований и внедрение их результатов. Например, по вопросам смягчения последствий засухи и внедрения технологий управления водными ресурсами - совместно с Министерством сельского, водного хозяйства и развития регионов КР. По проблемам воздействия температур - волны жары и холода - совместно с Министерством здравоохранения КР планируется проведение исследований для каждой области и города республики, с последующим внедрением рекомендаций и мер предосторожности для защиты здоровья населения.

Задача усиления климатической устойчивости населения и сектора сфокусирована на предотвращении и ликвидации последствий оползней и селей, которые являются основными причинами человеческих жертв и разрушений инфраструктуры. В адаптационный план включены меры по укреплению гидротехнических сооружений, совершенствованию систем мониторинга и прогнозирования, в том числе - дистанционное зондирование и планы эвакуации из опасных зон, учитывая гендерные и инклюзивные аспекты.

Снижение климатической уязвимости населения и сектора связывается с развитием механизмов страхования от стихийных бедствий и переноса рисков, озеленением водоохранных зон, применением зелёных решений для профилактики деградации земель, рекультивацией и восстановлением пострадавших территорий, а также развитием внутренней кооперации и обмена данными МЧС с другими министерствами и ведомствами.

План адаптации к изменению климата сектора Управление бедствиями и чрезвычайными ситуациями разработан на период с 2025 по 2029 годы. Этот документ поддерживает и развивает комплексный подход к адаптации к последствиям изменения климата и снижению рисков.


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URL: https://www.vb.kg/438568
Теги:
МЧС, Кыргызстан, климат
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