Погода
$ 83.65 - 84.30
€ 90.63 - 91.63

В КР создан англо-русско-кыргызский глоссарий по жизнестойкости городов

101  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый англо-русско-кыргызский глоссарий был разработан по инициативе эксперта по урбанистике Чинары Сапаровой. Идея создания словаря была согласована и поддержана Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики, а также Центром энциклопедии и терминологии при Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики.

Как поясняют инициаторы проекта, идея стандартизации международных терминов на кыргызском языке была реализована в поддержку государственного языка Кыргызской Республики и Конституционного закона "О государственном языке", принятого в 2023 году. Путем создания качественного отечественного материала с перечнем сложных тематических терминов для будущего использования в государственной политике, а также продвижения государственного языка на национальном уровне через качественный перевод мировых и инновационных терминов в сфере урбанистики и изменения климата.

Он содержит 111 терминов, взятых из различных источников международной литературы. Перевод на кыргызский язык был осуществлен инициатором проекта с использованием известных источников, таких как словари Юдахина, Эл-Сөздүк и другие. Над редакцией и правкой глоссария работали сотрудники Центра энциклопедии и терминологии при Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики.

В Кыргызстане инициативы по повышению жизнестойкости городов начались в соответствии с обязательствами страны по достижению Целей устойчивого развития, включая Цель № 11, направленную на развитие городов, устойчивость к стихийным бедствиям, защиту уязвимых групп населения и минимизацию экономических потерь. Несмотря на существование проектов на национальном и местном уровнях, направленных на устойчивое развитие, адаптацию к изменениям климата и зеленую экономику, возникают сложности с применением узкоспециализированных терминов на кыргызском языке.

Например, ключевой термин "resilience" не имеет прямого перевода на местные языки и часто переводится как "sustainable". Это может привести к трудностям в формулировании последовательной и эффективной государственной политики в сфере устойчивого развития городов из-за отсутствия стандартизированного глоссария.

Отсутствие стандартизированного глоссария усложняет передачу знаний в этой области. Когда ключевые термины не имеют общепринятых определений, исследователи, политики и практики сталкиваются с трудностями при обмене идеями и передовым опытом, что препятствует развитию знаний и их реализации в области жизнестойкости городов. Непоследовательная терминология может привести к двусмысленным формулировкам государственной политики, что будет препятствовать реализации и обеспечению соблюдения мер устойчивости на местном, региональном и национальном уровнях

В целях обеспечения точности кыргызского языка в сфере жизнестойкости городов и в соответствии с Конституционным законом Кыргызской Республики "О государственном языке Кыргызской Республики", принятого 17 июля 2023 года № 140, разработанный глоссарий позволит общественности и органам государственной власти и местного самоуправления разрабатывать и реализовывать государственную политику, а также обеспечит доступ общественности к точным терминам и определениям в области жизнестойкости городов.

Данный материал создавался частично на средства Программы малых грантов для выпускников обменных программ, финансируемых Правительством США. Программа малых грантов финансируется Посольством США в Кыргызской Республике и администрируется Американскими Советами по международному образованию. Данный материал не обязательно отражает мнение Посольства США в Кыргызской Республике или Американских Советов по международному образованию.

Скачать глоссарий можно по ссылке здесь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438582
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  