В КР создан англо-русско-кыргызский глоссарий по жизнестойкости городов

Первый англо-русско-кыргызский глоссарий был разработан по инициативе эксперта по урбанистике Чинары Сапаровой. Идея создания словаря была согласована и поддержана Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики, а также Центром энциклопедии и терминологии при Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики.

Как поясняют инициаторы проекта, идея стандартизации международных терминов на кыргызском языке была реализована в поддержку государственного языка Кыргызской Республики и Конституционного закона "О государственном языке", принятого в 2023 году. Путем создания качественного отечественного материала с перечнем сложных тематических терминов для будущего использования в государственной политике, а также продвижения государственного языка на национальном уровне через качественный перевод мировых и инновационных терминов в сфере урбанистики и изменения климата.

Он содержит 111 терминов, взятых из различных источников международной литературы. Перевод на кыргызский язык был осуществлен инициатором проекта с использованием известных источников, таких как словари Юдахина, Эл-Сөздүк и другие. Над редакцией и правкой глоссария работали сотрудники Центра энциклопедии и терминологии при Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики.

В Кыргызстане инициативы по повышению жизнестойкости городов начались в соответствии с обязательствами страны по достижению Целей устойчивого развития, включая Цель № 11, направленную на развитие городов, устойчивость к стихийным бедствиям, защиту уязвимых групп населения и минимизацию экономических потерь. Несмотря на существование проектов на национальном и местном уровнях, направленных на устойчивое развитие, адаптацию к изменениям климата и зеленую экономику, возникают сложности с применением узкоспециализированных терминов на кыргызском языке.

Например, ключевой термин "resilience" не имеет прямого перевода на местные языки и часто переводится как "sustainable". Это может привести к трудностям в формулировании последовательной и эффективной государственной политики в сфере устойчивого развития городов из-за отсутствия стандартизированного глоссария.

Отсутствие стандартизированного глоссария усложняет передачу знаний в этой области. Когда ключевые термины не имеют общепринятых определений, исследователи, политики и практики сталкиваются с трудностями при обмене идеями и передовым опытом, что препятствует развитию знаний и их реализации в области жизнестойкости городов. Непоследовательная терминология может привести к двусмысленным формулировкам государственной политики, что будет препятствовать реализации и обеспечению соблюдения мер устойчивости на местном, региональном и национальном уровнях

В целях обеспечения точности кыргызского языка в сфере жизнестойкости городов и в соответствии с Конституционным законом Кыргызской Республики "О государственном языке Кыргызской Республики", принятого 17 июля 2023 года № 140, разработанный глоссарий позволит общественности и органам государственной власти и местного самоуправления разрабатывать и реализовывать государственную политику, а также обеспечит доступ общественности к точным терминам и определениям в области жизнестойкости городов.

Данный материал создавался частично на средства Программы малых грантов для выпускников обменных программ, финансируемых Правительством США. Программа малых грантов финансируется Посольством США в Кыргызской Республике и администрируется Американскими Советами по международному образованию. Данный материал не обязательно отражает мнение Посольства США в Кыргызской Республике или Американских Советов по международному образованию.

Скачать глоссарий можно по ссылке здесь.