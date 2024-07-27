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В лаборатории ДХЗКР за полгода проведено 34466 экспертиз

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане в целях выявления карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов из растительной сельскохозяйственной продукции, за 6 месяцев 2024 года в лаборатории по карантину растений поступило - 12247 штук образцов, из них:

-от импортной подкарантинной продукции 6626 образцов;

-от экспортной подкарантинной продукции 4517 образцов;

-от обследовательских мероприятий 872 образца;

-по заявкам 138 образцов.

Проведенно 34466 экспертизы, выявлено 11 видов карантинных вредных организмов (калифорнийская щитовка, черный сосновый усач, бактериальный ожог плодовых культур, червец Комстока, тутовая щитовка, восточная плодожорка, вишневая муха, повилика, горчак ползучий, вирус мозаики пепино томатов, вирус коричневой морщинистости плодов томата).

А также за 6 месяцев в лаборатории ДХЗКР поступило 2253 образцов от семенно-посадочных материалов импортной подкарантинной продукции, из них 2024 саженцев и 229 семенной материл, проведено 6764 экспертиз на выявление карантинных вредных организмов.


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URL: https://www.vb.kg/438583
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