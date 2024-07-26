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ФАО обучает фермеров Кыргызстана навыкам интенсивного садоводства

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- Светлана Лаптева
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Садоводство играет ключевую роль в устойчивом развитии сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Стремясь оказать поддержку питомникам и производителям фруктов в Кыргызстане, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) с 17 по 25 июля провела для фермеров третий курс тренингов по современным методам садоводства.

Тренинги, которые прошли в Чуйской и Иссык-Кульской областях были организованы в рамках совместного проекта ФАО и Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана "Внедрение и продвижение инновационных методов для применения лучших технологий в садоводстве". Проект, финансируемый из Фонда технической поддержки ФАО (TCP), был запущен в 2023 году и направлен на внедрение и продвижение передового опыта и инновационных решений в садоводстве страны.

"Кыргызстан имеет огромный потенциал для развития садоводства из-за благоприятных почвенно-климатических условий и определенным органическим свойствам, а также устойчивому спросу со стороны соседних стран", – отметил представитель ФАО в Кыргызской Республике Олег Гучгельдыев. "Повышение эффективности и устойчивости отрасли принесет как экономические, социальные, так и экологические выгоды и будет способствовать достижению целей в области устойчивого развития до 2030 года".

Программа обучения включала в себя теоретические и практические занятия, во время которых фермерам рассказали о современных методах создания и управления интенсивными садами, таких как обрезка, удобрение и борьба с вредителями.

Отличие интенсивных садов от обычных состоит в плотности посадки деревьев. В интенсивном саду количество саженцев может достигать трех с половиной тысяч единиц на гектар, в то время как в традиционном саду их чуть более 300 единиц на гектар.

Также участники получили знания о новых сортах фруктов и ягод, которые лучше адаптированы к местным условиям и могут приносить больше урожая.

"Для развития садоводства в Кыргызстане необходимо использовать виды и сорта, подходящие для данного региона, развивать производственно-сбытовую цепочку и поддерживать производителей внедряющих новые технологий", – отметил международный эксперт ФАО по сельскому хозяйству Хасан Пинариз, который выступил одним из преподавателей на курсах.

В общей сложности в рамках проекта планируется подготовить более 60 специалистов, которые в будущем составят кадровый потенциал для развития питомниководства и садоводства в Кыргызстане.

Часть лекций проходили на территории двух новых питомников, созданных в рамках проекта на базе Кыргызского научно-исследовательского института земледелия при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Специально для данных питомников были приобретены перспективные и обновленные карликовые и полукарликовые подвои яблони и черешни, которые институт будет размножать и обеспечивать саженцами другие плодовые питомники, а также фермерские хозяйства.

Кроме этого новые питомники стали базой для научной работы института в области селекции плодовых и ягодных культур. В результате этих исследований садоводы в Кыргызстане получат адаптированный к местным климатическим условиям и качественный посадочный материал.

Отдельно стоит отметить, что по результатам проекта, будут подготовлены программные рекомендации и предложения для Кабинета Министров Кыргызстана, которые послужат основой при планировании будущих мероприятий для дальнейшего прогресса и устойчивого развития садоводческого сектора страны.


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URL: https://www.vb.kg/438584
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