Действия Ташиева - политический курс государства

Дети покойного депутата Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова лишились акций "Капитал банка". До этого дочери почившего парламентария были задержаны по обвинению в отмывании преступных доходов. Этому задержанию тоже предшествовал ряд весьма интересных событий, заставивших оппозицию снова покатить бочку в направлении председателя ГКНБ и сотрудников возглавляемого им ведомства. Именно ГКНБ проводит мероприятие за мероприятием, операцию за операцией, которые заканчиваются арестами и национализацией.

Оппозиционно настроенные граждане негодуют и ропщут, как только не называя генерала и как только не характеризуя его активную деятельность. Обвиняют его в беспределе, произволе и самодурстве. Кричат, что Ташиев что хочет, то и творит, ни с кем не советуясь и ни на кого не оглядываясь. Что действует якобы исключительно из личных симпатий и антипатий, и никто якобы ему не указ.

Хулители то ли действительно не понимают, что происходит, то ли намеренно вводят народ в заблуждение. У народа, к счастью, память не такая короткая, как у обиженных оппозиционеров.

История того же "Капитал банка" началась в 1994 году. Тогда он, правда, назывался Инвестиционным коммерческим банком "Акыл". В 2012 году официально произошла смена акционера, и банк переименовался в Capital Bank. Вроде бы ничего особенного и тем более криминального.

А если вспомнить, что изначально "Акылинвестбанк" был одним из пяти банков в списке имущества, принадлежавшего "кыргызскому принцу" Максиму Бакиеву? После известных революционных событий банк, как и прочее бакиевское имущество, подлежал национализации, однако каким-то чудесным образом был выведен из списка и перешел в частные руки. В чьи именно руки? В руки тогдашнего депутата от СДПК Чыныбая Турсунбекова и его родственников. Хоть сам от регулярно заявлял, что "Акылинвест" ни имеет к нему никакого отношения.

Для того, по всей видимости, и потребовалась смена бренда. В те смутные постбакиевские времена многие чиновники и госслужащие не упустили возможности поживиться. И делали это именно таким "беспроигрышным" способом: у Бакиевых отняли, потихоньку прихватизировали, сменили название, зарегистрировали на кого-нибудь из родственников – и вуаля.

Банк "Акылинвест" превратился в "Капитал банк", формальной хозяйкой которого стала супруга депутата Турсунбекова Нуржан Тентимишова. Сам Чыныбай Турсунбеков оказался вроде бы ни при делах, зато акции банка распределились следующим образом: 40 процентов – у Эржана Чыныбай уулу (сына депутата, который, по некоторой информации, успел приватизировать еще и здание бишкекского планетария) и по 30 процентов – у его дочерей Айдай Турсунбековой и Бегимай Чыныбай кызы.

Вот такая история. По сути, банк должен был стать собственностью государства еще в 2010 году. И лишь спустя четырнадцать лет главе ГКНБ удалось наконец навести порядок в этом вопросе и восстановить попранную справедливость.

Так кто же у нас самодур, беспредельщик и захватчик чужого имущества? Явно не Ташиев. Ташиев – как раз наоборот. Тот, кто возвращает государству, народу то, что принадлежит ему по праву.

Еще одна история – не менее увлекательная – связана с Бишкекским ликеро-водочным заводом. Когда-то он был флагманом алкогольной отрасли Кыргызстана. Потом, в эпоху правления Акаева, им заинтересовался небезызвестный "зять всего кыргызского народа" Адиль Тойгонбаев, искусственно обанкротив предприятие и выкупив его за бесценок. По наследству от "народного зятя" завод перешел… Правильно, к Максиму Бакиеву.

В 2012 году Камчыбек Ташиев (в то время кыргызстанцы еще не могли представить его главой ГКНБ) публично обвинил в захвате ликеро-водочного завода депутата от СДПК Чыныбая Турсунбекова. Тот, естественно, возмутился и, в свою очередь, обвинил Ташиева в клевете. Позже признался, что предприятие действительно выкупил один из его родственников… По этому поводу в парламенте вроде бы началось разбирательство, которое ничем не закончилось. Дело о предполагаемом рейдерском захвате завода семьей Турсунбекова спустили на тормозах.

- В то время, когда простые люди не могли получить по четыре сотки земли для строительства домов, они захватывали 1,5 га земли и завод в центре Бишкека, - комментирует задержание дочерей Турсунбекова генерал Ташиев. – Все это я не присваиваю, а возвращаю государству. Например, через Государственную ипотечную компанию мы будем строить дома для людей на территории того же водочного завода. Мы продадим банк и на вырученные деньги построим дома через тот же ГИК.

Все, что ни делается Госкомитетом и его председателем, - делается не в интересах кого-то одного или кучки нечестных прихватизаторов, а в рамках государственной политической программы. Это такая же часть взятого Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым политического курса, как выведение на чистую воду проворовавшихся олигархов, беспощадная борьба с криминалом во всех его проявлениях и пресекание на корню попыток насильственного захвата власти. Кыргызстан впервые с момента обретения независимости становится государством, в котором соблюдаются законы и власть имущие заботятся о народе больше, чем о собственном кармане.