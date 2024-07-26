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ГКНБ задержан директор Джалал-Абадского техникума культуры

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ: В г. Жалал-Абад при получении взятки у абитуриентов задержан директор Джалал-Абадского техникума культуры.

ГКНБ КР было установлено, что директор Джалал-Абадского техникума культуры Т.А.Ж. вымогал денежные средства у абитуриентов за поступление в техникум, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, 23 июля 2024 года при получении взятки с поличным был задержан директор Джалал-Абадского техникума культуры Т.А.Ж..

В настоящее время задержанный водворен в ИВС ГКНБ КР по городу Джалал-Абад. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/438586
Теги:
ГКНБ, задержание, образование, Кыргызстан
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