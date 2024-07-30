"Как с луны свалились". Мнения учителей по поводу нововведения кабмина

Подписанное на днях председателем кабмина Акылбеком Жапаровым постановление о том, что в Бишкеке дети будут начинать занятия в школах с 7.00 утра в обществе было встречено неоднозначно. Кто-то воспринял это в штыки, а кто- то удивился, насколько чиновники и депутаты оторваны от реальной жизни.

По поводу нововведения кабмина мы собрали мнения учителей одной из столичных школ:

"В нашей школе мы и так уже лет 15 учимся с 7.30, а некоторые преподаватели приглашают ребят к 7.00 на дополнительные занятия по желанию. Так что для нас это вообще не новость. Мы же в три смены учимся!".

"Эти деятели из мэрии и правительства как с луны свалились. Больше половины школ в городе уже давно так занимаются как им удобно. Выживают!".

"Это просто еще один пример абсолютной оторванности Минобразования, мэрии от реального положения дел в школах".

У нас некоторые ученики, которые далеко живут, часто опаздывают. Но не из-за пробок, а из-за того, что так рано транспорт вообще не ходит. Чтобы приехать к 7.00 во сколько надо выехать?".