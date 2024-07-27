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В каких школах Бишкека занятия будут начинаться раньше 8.00 часов (список)

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В рамках принятого постановления установлена возможность начала времени учебных занятий в школах ранее 8 часов утра.

На сегодняшний день в 103 муниципальных школах обучаются 198 129 детей, при проектной мощности 89 893 ученических места в одну смену.

Из 198 129 учащихся 90 599 детей обучаются вне микроучастка, 7 842 ребенка приезжают учиться в город Бишкек из близлежащих районов Чуйской области.

В 14 муниципальных школах обучение начинается с 7:30 утра: №69, 29, 70, 61, 9, 13, 95, 102, 4, 23, 33, 38, 43, 67.

В новом 2024-2025 учебном году обучение с 7.30 запланировано еще в следующих 30 школах: 6, 24, 27, 48, 54, 83, 3, 14, 26, 37, 60, 62, 64, 2, 7, 8, 25, 47, 31, 42, 55, 68, 72, 74, 96, 12, 45, 52, 65, ЛШГ №1.

Кроме этого, мэрия города Бишкек в целях разгрузки дорожно-транспортной инфраструктуры предупреждает родителей о запрете остановки и парковки машин около школ, в случае нарушения будут применены меры по их эвакуации с применением штрафов.

Для создания комфортных условий просим родителей заранее предусмотреть обучение своих детей в школах, близлежащих к месту проживания.


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URL: https://www.vb.kg/438594
Теги:
школа, Бишкек
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