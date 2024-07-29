В офисе ОДКБ встречали выпускников вузов Центральной Азии

Сотрудники Секретариата ОДКБ провели встречу с выпускниками ВУЗов Центральной Азии по направлениям "Международные отношения" и "Регионоведение", участвующими в работе Международной школы дипломатии, сообщается на сайте организации.

Мероприятие посвящено тематике евразийского партнерства.

Сотрудники Секретариата ОДКБ проинформировали о структуре, деятельности Организации и стоящих перед ней задачах. Представили видение международной обстановки, перспектив ее развития, а также ответили на заданные участниками Школы вопросы.

Напомним, что студенты находятся в Москве по приглашению АНО "Национальный исследовательский институт развития коммуникаций" и Центра международных стратегических исследований Дипломатической академии МИД России.