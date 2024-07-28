Ташиев руководствуется общественным мнением, а не общественным настроением

Разница между настроением и мнением огромна. Общественное мнение – это осознанное представление людей о чем-нибудь или о ком-нибудь. Настроение же является непосредственной иррациональной реакцией на то или иное событие. Общественное настроение относится целиком и полностью к эмоциональной стороне жизни. Но чтобы составилось общественное мнение, люди должны отключить эмоции и умом прийти к пониманию ситуации.

Наше кыргызстанское общество всегда было более подвержено настроениям. У нас все на эмоциях, и от "жашасын" до "кетсин" мы разгоняемся порой за считанные секунды. Это и хорошо, и плохо. Хорошо то, что кыргызы – народ добрый, сочувствующий, сострадательный. Этим и пользуются те, кто желает раскачать общество для очередного переворота, для очередных массовых беспорядков. Закинул в народ фейковую информацию с мощной эмоциональной составляющей – и народ готов идти за тобой в огонь и воду, свергнуть любого, на кого ты укажешь, и поддержать любое (самое бредовое) твое начинание.

То, что формируют сейчас обиженные и недовольные оппозиционеры вокруг действий власти, - это и есть общественное НАСТРОЕНИЕ. Всплеск негативных эмоций: Жапаров – узурпатор, Ташиев – самодур… Без особых внятных разъяснений. "Камчыбек Кыдыршаевич, что вы делаете?! Как вы так можете?! Остановитесь!" И это – абсолютно по любому поводу. Разбирается ли он с базаркомами, ставит ли на место зарвавшихся "свободных" журналистов, арестовывает ли коррупционеров и отмывателей преступных доходов.

Сам Ташиев особо на эти эмоциональные всплески не реагирует, хотя каждый раз дает определенные разъяснения. Эти разъяснения в сочетании с четкими намерениями и осознанными действиями – как раз и есть создание общественного МНЕНИЯ. Генерал не истерит, не размахивает руками, никого не берет "на понт". Он спокойно работает – между прочим, за себя и за того парня. За того, который по каким-то причинам не осилил, не потянул возложенные на него обязанности. Таких у нас все еще немало, и с такими глава ГКНБ тоже продолжает бороться.

И когда, например, гражданин Жолдошбек Кольбаев (брат ликвидированного в октябре прошлого года Коли-киргиза) вопрошает – почему, дескать, и на каком основании ГКНБ вмешивается во все государственные дела, ответить ему можно легко и просто. Вмешивается, потому что это один из немногих органов нашего потихоньку выздоравливающего государственного организма, который сейчас реально действует. Куда обращаются люди, отчаявшиеся добиться справедливости где-нибудь в другом месте. Того, что Госкомитет во главе с председателем работает, - не будет отрицать никто. Это признают и рядовые кыргызстанцы, и не совсем рядовые, и международные эксперты.

Работает ГКНБ и по делу покойного вора в законе Камчы Кольбаева, по сей день отлавливая и задерживая подозреваемых в финансировании его ОПГ, отмывании денег для Коли-киргиза. Находит и имущество, незаконно принадлежащее Кольбаеву, его родственникам и приближенным.

- Мы передаем дело по расследованию имущества Кольбаева и его мафии в суд и через пару месяцев, думаю, узаконим и вернем государству еще часть того, чем он владел, - обещал генерал Ташиев в начале апреля этого года.

И обещание бы сдержал, и все бы давно уже узаконилось и вернулось государству, народу, если бы та самая недобитая кольбаевская мафия не продолжала вставлять палки в колеса правосудия. Создавая упомянутое общественное настроение и искусно манипулируя чувствами сострадательных кыргызстанцев.

Вернемся к обращению, которое опубликовали в соцсетях адвокат Бактыбек Жумашев и брат Камчы Кольбаева Жолдошбек. Текст явно не рассчитан на трезво и здраво думающего человека. Предназначение обращения – вывести народ на эмоции. Заставить содрогнуться от "жестокого" обращения с пожилой женщиной, ни в чем не повинной матерью братьев Кольбаевых. 76-летняя Майя Алиева, как следует из письма, перенесла инсульт (в другом месте написано даже про два инсульта) и никак не может присутствовать на судебных заседаниях. А обвиняется она в легализации преступных доходов (и это обвинение, уверяет сын Жолдошбек) предъявлено ей незаконно, потому что она ничего не знала о том, откуда взялись оформленные на нее квартиры, заводы и пароходы…

Читающий это человек, руководствующийся не настроением, а способный составить собственное мнение, обязательно задумается: а так ли уж старушка ничего не знала? И даже не догадывалась, чем занимается ее сын? И сын, будучи коронованным вором в законе, поступил совсем не по воровскому закону, втянув старушку мать в свои преступные делишки? И другой сын сейчас прячется за ее юбкой, чуть ли не от ее имени обращаясь к высшему руководству страны?

Неувязочек – масса. И самое главное: до семейства Кольбаевых, очевидно, пока еще не дошло, что времена нынче – не акаевско-бакиевско-атамбаевско-жээнбековские. Что теперь уголовные дела не решаются таким вот полубандитским способом – забиванием стрелок и "перетиранием". Так было, да – когда любой кримавторитет мог запросто назначить свидание практически любому высокопоставленному лицу и за символическую для себя мзду разрулить любую ситуацию. Так было, но больше так не будет. Это и президент, и глава ГКНБ уже неоднократно давали понять народу, а главное – тем, кто этот народ десятилетиями кошмарил.

Общественное мнение насчет Кольбаевых и компании тоже хорошо известно. Народ – за то, чтобы избавить Кыргызстан от мафиози всех мастей и рангов, не поддаваясь эмоциям и не прислушиваясь к лживым обещаниям.

Ташиев и идет вслед за общественным мнением. И игры в слезливую жалость и забивание стрелок с ним не пройдут.