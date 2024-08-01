В Казахстане обнаружены существенные запасы урановой руды

В Туркестанской области Казахстана на участке "Восточный" месторождения Жалпак обнаружены существенные запасы урановой руды, оцениваемые примерно в 30 тыс. тонн, сообщает пресс-служба АО "Национальная атомная компания (НАК) "Казатомпром".
Меиржан Юсупов, глава правления "Казатомпрома", отметил важность этого открытия для укрепления позиций Казахстана как мирового лидера в урановой отрасли, особенно в контексте растущего глобального спроса на уран.
"Компания планирует продолжить разведку на этом участке в течение следующих шести лет. Целью является перевод обнаруженных ресурсов в категории запасов С1 и С2, что позволит официально зарегистрировать их в государственном балансе полезных ископаемых", - подчеркнул он.
Кроме месторождения Жалпак, Казахстан располагает и другими месторождениями радиоактивных элементов:
Инкай - одно из крупнейших месторождений урана в мире, расположенное в Туркестанской области.
Буденновское - масштабное месторождение в Туркестанской области с запасами, превышающими 280 тыс. тонн урана.
Мынкудук - месторождение в Туркестанской области с запасами около 50 тыс. тонн.
Торткудук - находится в Кызылординской области, его запасы оцениваются примерно в 40 тыс. тонн урана.
Моинкум - расположено на границе Жамбылской и Туркестанской областей, содержит около 50 тыс. тонн урана.
Канжуган - месторождение в Туркестанской области с запасами около 35 тыс. тонн.
Эти месторождения, наряду с недавно обнаруженными запасами на участке "Восточный", укрепляют статус Казахстана как ведущего производителя урана в мире.
Развитие урановой отрасли страны не только способствует экономическому росту, но и играет важную роль в глобальной энергетической безопасности, учитывая растущий интерес к атомной энергетике как к экологически чистому источнику энергии.
Напомним, две трети мирового производства урана приходится на 3 страны: Казахстан, Намибию и Канаду. При этом республика является лидером по добыче топливного урана (45 % в 2021 году).
Источник: eurasiatoday.ru