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В Казахстане обнаружены существенные запасы урановой руды

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- Светлана Лаптева
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В Туркестанской области Казахстана на участке "Восточный" месторождения Жалпак обнаружены существенные запасы урановой руды, оцениваемые примерно в 30 тыс. тонн, сообщает пресс-служба АО "Национальная атомная компания (НАК) "Казатомпром".

Меиржан Юсупов, глава правления "Казатомпрома", отметил важность этого открытия для укрепления позиций Казахстана как мирового лидера в урановой отрасли, особенно в контексте растущего глобального спроса на уран.

"Компания планирует продолжить разведку на этом участке в течение следующих шести лет. Целью является перевод обнаруженных ресурсов в категории запасов С1 и С2, что позволит официально зарегистрировать их в государственном балансе полезных ископаемых", - подчеркнул он.

Кроме месторождения Жалпак, Казахстан располагает и другими месторождениями радиоактивных элементов:

Инкай - одно из крупнейших месторождений урана в мире, расположенное в Туркестанской области.

Буденновское - масштабное месторождение в Туркестанской области с запасами, превышающими 280 тыс. тонн урана.

Мынкудук - месторождение в Туркестанской области с запасами около 50 тыс. тонн.

Торткудук - находится в Кызылординской области, его запасы оцениваются примерно в 40 тыс. тонн урана.

Моинкум - расположено на границе Жамбылской и Туркестанской областей, содержит около 50 тыс. тонн урана.

Канжуган - месторождение в Туркестанской области с запасами около 35 тыс. тонн.

Эти месторождения, наряду с недавно обнаруженными запасами на участке "Восточный", укрепляют статус Казахстана как ведущего производителя урана в мире.

Развитие урановой отрасли страны не только способствует экономическому росту, но и играет важную роль в глобальной энергетической безопасности, учитывая растущий интерес к атомной энергетике как к экологически чистому источнику энергии.

Напомним, две трети мирового производства урана приходится на 3 страны: Казахстан, Намибию и Канаду. При этом республика является лидером по добыче топливного урана (45 % в 2021 году).

Источник: eurasiatoday.ru


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URL: https://www.vb.kg/438608
Теги:
Казахстан, уран
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