В Казахстане намечается реализация амбициозного геологоразведочного проекта, который будет осуществляться совместными усилиями казахстанских и американских партнеров. Об этом сообщает АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

Местом проведения работ станет участок "Акбулак", расположенный в Костанайской области, в 35 километрах к юго-западу от города Аркалыка.

Особый интерес к данному участку обусловлен историческими геологическими данными, указывающими на наличие здесь запасов редкоземельных элементов. Эти ресурсы имеют стратегическое значение для развития высокотехнологичных отраслей промышленности, что делает проект особенно перспективным.

Для его реализации было создано казахстанско-американское совместное предприятие. С казахстанской стороны в нем участвует АО "Казгеология", дочерняя компания НГК "Тау-Кен Самрук", которой принадлежит контракт на проведение геологоразведочных работ.

Американским партнером выступает инвестиционная компания "Сove Kaz Capital Group LLC".

Структура финансирования проекта предусматривает, что до момента постановки запасов на баланс все расходы будет нести американская сторона.

Интересно посмотреть финансирование данного проекта. Оно далеко не пропорционально, что позволяет американцам полностью взять контроль на проектом в своих интересах.

Так, 25% будет принадлежать АО "Казгеология", а 75% - "Cove Kaz Capital Group".

Официальное соглашение о создании совместного предприятия было подписано исполняющим обязанности генерального директора АО "Казгеология" Дауреном Абуовым и "CEO Сove Kaz Capital Group LLC Пини Альтхаусом.

Стоит отметить, что "Сove Kaz Capital Group LLC" является частью более крупной международной инвестиционной группы "Cove Capital LLC".

Данная группа уже имеет опыт работы в Казахстане: через свою дочернюю компанию "KAZ Resources LLC (США) она владеет ТОО "KAZ Critical Minerals" в Казахстане. Таким образом, американские бизнесмены постепенно "прибирают к рукам" полезные ископаемые РУ, становясь их владельцами.

Стоит отметить, что первое заседание рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству в сфере редкоземельных металлов между Казахстаном и США состоялась еще в июне 2022 года.

По итогам заседания была достигнута договоренность по добыче и переработке редких и редкоземельных металлов на территории Казахстана с использованием американских технологий и утверждена Дорожная карта до 2025 года.

Это достаточно опасная ситуация для Казахстана, так как именно подобным образом Соединенные Штаты и делают другие государства своими экономическими вассалами.

Об этом очень хорошо написал Джон Перкинс в своей книге "Исповедь экономического убийцы".

В то же время казахские власти считают, что данный проект не только способствует привлечению иностранных инвестиций в страну, но и открывает возможности для освоения новых месторождений редкоземельных элементов и развития высокотехнологичных производств.

Увы, эти надежды могут быть легко разрушены действиями Вашингтона, а Астана будет должна Западу гораздо больше, чем американские доллары. Взамен "зеленых бумажек" они потеряют сами полезные ископаемые и возможность контроля над ними.

Источник: eurasiatoday.ru