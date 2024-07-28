Погода
$ 83.45 - 84.27
€ 90.43 - 91.42

Состоялась коллегия Минэнерго по итогам первого полугодия 2024 года

204  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ранее, 26 июля 2024 года, состоялась коллегия энергокомпаний и предприятий при Министерстве энергетики Кыргызской Республики по итогам 1 полугодия 2024 года..

На заседании приняли участие заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев, министр энергетики КР Таалайбек Ибраев, заместители министра и руководители подведомственных энергетических компаний, государтсвенных предприятий и их филиалов.

В ходе коллегии заместитель министра энергетики Курсантбек Омурбеков отчитался о проделанной работе Министерства, административных ведомств министерства и предприятий ТЭК с начала года, а также о планах работы на будущее.

В ходе коллегии заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Төрөбаев напомнил энергетикам о необходимости качественного проведения подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду.

"Уважаемые коллеги! В настоящее время идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов. Аварийная ситуация не должна повторяться, как в прошлом году. Пооверьте Бишкекскую ТЭЦ, Ошскую ТЭЦ, подстанции, воздушные линии электропередач, все энергетическое оборудование и качественно подготовьтесь к предстоящему осенне-зимнему периоду. В этом году необходимо обеспечить бесперебойную подачу света и тепла населению", - сказал Б.Төрөбаев.

Министр энергетики Т. Ибраев подчеркнул, что своевременное выполнение планов на текущий год, реализация проектов, улучшение качества подачи электроэнергии потребителям-это требование времени.

В первом полугодии 2024 года был проведен ряд работ в энергетической сфере. Среди них:

1. С начала года введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции общей мощностью 43,06 МВт.

Действуют солнечные электростанции общей мощностью 430 кВт.

2. На реконструкцию переданы 1-й гидроагрегат Токтогульской ГЭС и 4-й гидроагрегат Уч-Коргонской ГЭС, в настоящее время проводятся работы по модернизации.

Крупные проекты:

Министерство энергетики КР активно ведет подготовку к строительству ГЭС "Камбар-Ата-1".

3. В рамках реформ в энергетической сфере:

- "Бишкекская ТЭЦ", "Бишкектеплосеть" и ГП "Кыргызтеплоэнерго" переданы на баланс местной мэрии.

- Внесены изменения в среднесрочную тарифную политику на тепловую энергию.

4. Уголь:

В целом потребление угля за осенне-зимний период 2024/2025 года по всей республике составит 2 млн 647,1 тыс. тонн, потребление мазута – 55,351 тыс. тонн. В 2023/2024 году в республике было добыто 2 млн 746,4 тыс. тонн угля и 54,495 тыс. тонн мазута.

5. Расчетный объем поставок природного газа на 2024 год составляет 490,0 млн м³.

Уровень газификации страны в 2023 году составил 38%, а в первом полугодии 2024 года достиг 40%.

6. Всего с начала года закуплено 86 специальных машин для энергетической и угольной промышленности. (Из них: 63 спецтехники для ОАО "НЭСК", 23 спецтехники для ГП "Кыргызкомур").

Всего установлено 113 703 "умных" счетчиков.

В целях повышения качества электроснабжения потребителей введена в эксплуатацию подстанция 35 кВ "Дейрес".

7. Полным ходом идет строительство ВЛ-500 кВ протяженностью 456 километров по проекту CASA-1000. В частности, на 100% завершено строительство ячейки на подстанции 500 кВ "Датка". Монтаж опор завершен на 100%, прокладка ВЛ выполнена на 428 км из 456 км. Строительные работы планируется завершить в августе 2024 года.

8. Плавучая солнечная электростанция на водохранилище "ТЭЦ 5" ОАО "Чакан ГЭС" введена в эксплуатацию.

Продолжается строительство Кара-Кульской ГЭС.

9. В настоящее время в энергетике полным ходом идет подготовка к осенне-зимнему сезону 2024-2025 годов. В целом ремонтно-восстановительные работы проводятся на всех гидроэлектростанциях, районных электросетевых предприятиях, предприятиях теплоснабжения по всей республике.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438614
Теги:
энергетика, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  