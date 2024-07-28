Состоялась коллегия Минэнерго по итогам первого полугодия 2024 года

Ранее, 26 июля 2024 года, состоялась коллегия энергокомпаний и предприятий при Министерстве энергетики Кыргызской Республики по итогам 1 полугодия 2024 года..

На заседании приняли участие заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев, министр энергетики КР Таалайбек Ибраев, заместители министра и руководители подведомственных энергетических компаний, государтсвенных предприятий и их филиалов.

В ходе коллегии заместитель министра энергетики Курсантбек Омурбеков отчитался о проделанной работе Министерства, административных ведомств министерства и предприятий ТЭК с начала года, а также о планах работы на будущее.

В ходе коллегии заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Төрөбаев напомнил энергетикам о необходимости качественного проведения подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду.

"Уважаемые коллеги! В настоящее время идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов. Аварийная ситуация не должна повторяться, как в прошлом году. Пооверьте Бишкекскую ТЭЦ, Ошскую ТЭЦ, подстанции, воздушные линии электропередач, все энергетическое оборудование и качественно подготовьтесь к предстоящему осенне-зимнему периоду. В этом году необходимо обеспечить бесперебойную подачу света и тепла населению", - сказал Б.Төрөбаев.

Министр энергетики Т. Ибраев подчеркнул, что своевременное выполнение планов на текущий год, реализация проектов, улучшение качества подачи электроэнергии потребителям-это требование времени.

В первом полугодии 2024 года был проведен ряд работ в энергетической сфере. Среди них:

1. С начала года введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции общей мощностью 43,06 МВт.

Действуют солнечные электростанции общей мощностью 430 кВт.

2. На реконструкцию переданы 1-й гидроагрегат Токтогульской ГЭС и 4-й гидроагрегат Уч-Коргонской ГЭС, в настоящее время проводятся работы по модернизации.

Крупные проекты:

Министерство энергетики КР активно ведет подготовку к строительству ГЭС "Камбар-Ата-1".

3. В рамках реформ в энергетической сфере:

- "Бишкекская ТЭЦ", "Бишкектеплосеть" и ГП "Кыргызтеплоэнерго" переданы на баланс местной мэрии.

- Внесены изменения в среднесрочную тарифную политику на тепловую энергию.

4. Уголь:

В целом потребление угля за осенне-зимний период 2024/2025 года по всей республике составит 2 млн 647,1 тыс. тонн, потребление мазута – 55,351 тыс. тонн. В 2023/2024 году в республике было добыто 2 млн 746,4 тыс. тонн угля и 54,495 тыс. тонн мазута.

5. Расчетный объем поставок природного газа на 2024 год составляет 490,0 млн м³.

Уровень газификации страны в 2023 году составил 38%, а в первом полугодии 2024 года достиг 40%.

6. Всего с начала года закуплено 86 специальных машин для энергетической и угольной промышленности. (Из них: 63 спецтехники для ОАО "НЭСК", 23 спецтехники для ГП "Кыргызкомур").

Всего установлено 113 703 "умных" счетчиков.

В целях повышения качества электроснабжения потребителей введена в эксплуатацию подстанция 35 кВ "Дейрес".

7. Полным ходом идет строительство ВЛ-500 кВ протяженностью 456 километров по проекту CASA-1000. В частности, на 100% завершено строительство ячейки на подстанции 500 кВ "Датка". Монтаж опор завершен на 100%, прокладка ВЛ выполнена на 428 км из 456 км. Строительные работы планируется завершить в августе 2024 года.

8. Плавучая солнечная электростанция на водохранилище "ТЭЦ 5" ОАО "Чакан ГЭС" введена в эксплуатацию.

Продолжается строительство Кара-Кульской ГЭС.

9. В настоящее время в энергетике полным ходом идет подготовка к осенне-зимнему сезону 2024-2025 годов. В целом ремонтно-восстановительные работы проводятся на всех гидроэлектростанциях, районных электросетевых предприятиях, предприятиях теплоснабжения по всей республике.