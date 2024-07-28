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В Бишкеке пройдет Народный троллейбусный курултай

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке пройдет Народный троллейбусный курултай, на котором планируется обсудить насущные проблемы общественного транспорта в городе Бишкек и утвердить резолюцию от лица горожан с требованием сохранить троллейбусы.

"Дорогие бишкекчане, приглашаем вас на Народный Троллейбусный Курултай 31 июля в 18:30 в Сквере им. Горького (Исанова/ Рыскулова). На нем мы вместе обсудимСитуация с самым экологически чистым транспортом Бишкека продолжает быть критической. Мэр Бишкека объявил о полной ликвидации троллейбусов, несмотря на то, что большинство жителей категорически не поддерживают решение мэрии и выступают за сохранение троллейбусов.

Стоит отметить, что мэрия начала демонтаж троллейбусной сети 19 июня, во время общественных слушаний по вопросу об отъёме 100 троллейбусов из Бишкека и до решения депутатов Бишкекского городского кенеша, которое оказалось по итогу отрицательным. Главной целью данного мероприятия является привлечение внимания к ликвидации троллейбусного движения в городе и недопущение такой фатальной ошибки", - говорится в сообщении организаторов.

Ниже представляет текст резолюции:

Мы, жители города Бишкек, выступаем за сохранение и развитие троллейбуса в городе.

Почему троллейбусы должны остаться:

- Это городское имущество, которое оплачивалось за счет средств горожан больше полувека. Это колоссальный ущерб бюджету города и нашим карманам.

- За троллейбусы мы продолжаем выплачивать кредит Европейского Банка реконструкции и развития и ещё будем платить за это несколько лет. За последние годы был обновлен троллейбусный парк и инфраструктура.

- Это вопрос здоровья и жизни населения, так как троллейбус более 70-ти лет перевозит пассажиров без выхлопов и негативного влияния на здоровье и экологию города.


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URL: https://www.vb.kg/438615
Теги:
Бишкек, активисты
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