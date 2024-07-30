Как Елдос Сметов огорчил Макрона и лишил Францию домашнего золота Олимпиады

Двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и двукратный призер мировых первенств... 31-летний дзюдоист Елдос Сметов мог бы спокойно почивать на лаврах и заниматься своими делами, но он не хотел оставлять спорт до тех пор, пока не выиграл главную награду в карьере любого спортсмена - золотую медаль Олимпийских игр.

В декабре 2023 года корреспондент Caravan.kz встретил Елдоса во Дворце спорта имени Балуана Шолака на международном клубном турнире Jenys Cup в Алматы. Тогда Сметову не давали прохода болельщики, желавшие с ним сфотографироваться и просившие автограф, и он никому не отказывал, с добрым сердцем общался с соотечественниками, то есть, показал, что не страдает какой бы то ни было звездной болезнью. Тем не менее, автор этих строк в разговоре услышал от титулованного спортсмена одну фразу: "Я возьму золото в Париже".

На тот момент на это заявление Сметова некоторые эксперты смотрели скептически. Мол, и старые травмы преследовали его последние несколько лет, и возраст уже не юный, да и в его весе - до 60 кг, в сборной появились сильные молодые конкуренты - Магжан Шамшадин и Нурканат Серикпаев. Тогда, в декабре 2023 года, Елдос Сметов, пришедший на спортивное мероприятие как почетный гость в костюме, не стеснялся показывать соотечественникам мастер-класс, не снимая пиджак на ковре показывая приемы, и рассказывая при этом секреты успешного их совершения.

Тем не менее, вопрос участия Сметова на Олимпиаде оставался открытым вплоть до 7 июня. Изначально, тренеры заявляли, что сами примут решение, кто из троих претендентов поедет на Олимпиаду в весе до 60 кг, но потом по примеру боксерской команды решили в прямом эфире провести спаринги между тремя дзюдоистами. Сметов в тяжелейших схватках, длившихся более 10 минут, победил и Шамшадина, и Серикбаева, доказав всем диванным критикам свое мастерство.

Во второй раз за последние полгода автор этих строк видел Елдоса Сметова за неделю до Олимпиады, на проводах олимпийцев в Центре олимпийской подготовки в Алматинской области. Было видно, что Елдос пришел на торжественное мероприятие в таком виде, как будто только что совершал кросс. При этом он выглядел сосредоточенным, так как наверняка понимал, что и зачем делает.

О трудолюбии на тренировках Елдоса ходят легенды. Известный меценат и любитель дзюдо Талгат Иманбекулы говорил нам, что Сметов является примером для всех ребят во время тренировочного процесса. Он полностью выкладывается во время УТС и не жалея себя пашет, чтобы достичь поставленной перед собой цели.

Свой путь к золоту Олимпиады, которого так не хватало Сметову в копилке его наград, казахстанец начал с победы над дзюдоистом из Нидерландов Торнике Цакадойя иппоном, далее обыграл крепкого Дильшота Халматова, представляющего Украину. Дальнейшие раунды должны были показать, насколько Елдос готов к завоеванию золота. Сметов, будучи сам действующим бронзовым призером токийской Олимпиады, встретился уже в четвертьфинале с Ян Юн Веем из китайского Тайпея, ставшего в Токио серебряным призером. Победа досталась казахстанцу.

В полуфинале Сметов уверенно разобрался с грозным испанцем Франиско Гарригосом, становившимся чемпионом мира в 2023 году. Схватка была упорной, но Сметов успешно поймал соперника на болевой прием.

Финал. Соперник - выступающий за Францию Лука Мхеидзе, тоже бронзовый призер токийской Олимпиады. Все трибуны, понятное дело, горячо поддерживали своего атлета. За финалом лично пришел понаблюдать президент Франции Эмманюэль Макрон. Давление - колоссальное, и весь зал - за Францию. Сейчас решалась судьба Елдоса. 4 минуты, сейчас решается - все или ничего! Позади осталось обидное поражение в финале Олимпиады-2016 в Рио от россиянина Беслана Мудранова, и трагическое поражение в полуфинале Токио-2020 от хозяина татами Наохиса Такато, который тогда не мог не выиграть.

Началась финальная схватка. Оба соперника хотят атаковать результативно, но при этом не пропустить контратаку. Напряженные 0:0, Сметов получает предупреждения. Где-то в середине схватки казахстанцу удается провести прием, но судьи не сразу решаются отдать очко Сметову. Идут смотреть видеоповтор, и только после этого отдают вазари. Оставшееся время схватки для казахстанских болельщиков длтилось вечно. Но опыт, сила, выносливость и мастерство Елдоса, а также его огромное желание и воля к победе помогли ему избежать неприятных сюрпризов. Есть золото!

Париж-2024 вернул Сметову то, чего он давно уже заслужил - олимпийское золото! Теперь в его копилке есть полный комплект медалей.

Вероятнее всего, Елдос Сметов после Парижа-2024 завершит карьеру, но он навсегда останется тем спортсменом, который продолжит вдохновлять миллионы казахстанских мальчишек на занятия дзюдо. Видя, как обычный парень из Тараза за счет своего трудолюбия смог стать мировой звездой спорта и войти в число самых титулованных дзюдоистов мира, казахстанские юноши понимают, что нет ничего невозможного.

После победы Сметова лично поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев. Елдос заслужил это. Но нельзя забывать, что тренерский штаб - как консультанты из Франции, так и отчечественные специалисты, безусловно, также как и Елдос, как и комплексная научная группа, как и федерация, проделали огромную работу для достижения этой исторической победы, И хочется верить и надеяться, что золото Елдоса Сметова привлечет в дзюдо еще больше современных ресурсов, чтобы как можно больше казахстанских мастеров татами могли на равных конкурировать с мировыми лидерами.