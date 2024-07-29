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Садыр Жапаров прокомментировал покупку жилья и офисов для дипломатов

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Президент Садыр Жапаров прокомментировал агентству "Кабар" приобретение квартир и офисов для сотрудников посольств и представительств Кыргызстана за рубежом.

Ознакамливаясь с новым зданием нашего посольства в Париже, вы сказали, что государство будет покупать здания и квартиры для дипломатических миссий по всему миру. Расскажите более подробно об этой инициативе. Не станет ли это обременением для бюджета? Разве нельзя просто арендовать помещения?

Наоборот, именно арендуемые офисы и квартиры, в которых живут наши сотрудники, создавали нагрузку на бюджет.

Приведу один пример. Остальные аналогичны. Например, у нас есть представительство в ООН в Нью-Йорке.

Нашему представителю там уже 30 лет арендуется квартира. Мы платим аренду 5 тысяч долларов в месяц. Представьте, сколько денег было потрачено за 30 лет. На одного представителя ушла сумма, эквивалентная стоимости четырех квартир.

Если бы мы сразу купили одну квартиру, она окупилась бы всего за 10 лет и навсегда осталась бы в собственности государства. Деньги, эквивалентные стоимости четырех квартир, ушли просто на аренду.

Все это следовало обдумать прежним руководителям и министрам, но они проявили безразличие.

Мы считаем, что и сейчас не поздно, и покупаем квартиры для всех наших послов, консулов и сотрудников за рубежом.

У нас есть посольства в 30 странах, консульства в 11 странах и представительство в ООН. В каждом посольстве работает как минимум 6-7 сотрудников.

Каждый из них арендует квартиру. Арендная плата для всех них оплачивается из государственного бюджета.

Поэтому, если мы купим квартиры и офисы один раз, они навсегда останутся в собственности государства.

Будет сэкономлено огромное количество денег. Оплачивая только коммунальные услуги, наши сотрудники смогут там жить.

За рубежом у нас есть собственные офисы только в трех странах.

Один из них в Берлине, который по инициативе Апаса Жумагуловича был куплен в свое время. Второй в Брюсселе, приобретенный по инициативе Чингиза Айтматова. Третий - в Москве.

В остальных странах мы арендуем помещения. В будущем мы не должны слышать слово "аренда". Два года назад я поручал министерству купить квартиры и офисы для всех представительств.

Сейчас работа продолжается. Мы покупаем офисные помещения и квартиры для всех представительств.


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URL: https://www.vb.kg/438629
Теги:
посольство, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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