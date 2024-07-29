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Металлурги "Альянс Алтына" представлены к награде

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Работники золотоизвлекательной фабрики ОсОО "Альянс Алтын" Виктор Бережнов (аппаратчик электролиза) и Илья Борисычев (дежурный слесарь) получили награды от Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Их кандидатуры представлены к награждению Горно-металлургическим профсоюзом страны и согласованы с руководством "Альянс Алтына".

Вручение проходило на руднике Джеруй и было приурочено ко Дню металлурга.

Награды сотрудникам передал генеральный директор "Альянс Алтына" Сабир Рахматов. Он поблагодарил их за преданность своему делу, профессионализм и вклад в развитие компании, пожелал крепкого здоровья и семейного благополучия.


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URL: https://www.vb.kg/438632
Теги:
Джеруй, PR
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