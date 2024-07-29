В Октябрьском районе Бишкека демонтируют незаконную рекламу

В Октябрьском районе проводятся рейдовые мероприятия по демонтажу рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники Октябрьской администрации совместно с управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек и муниципальным предприятием "Тазалык" провели рейд по ул. Кулатова-Ибраимова.

Рейд проводится в рамках борьбы с незаконной рекламой и восстановления эстетического облика столицы.

Во время рейда выявлено и демонтировано 38 баннеров, размещенных на фасадах зданий, 2 штендера и 2 лестницы.

Отметим, что данные рекламные конструкции установлены без соответствующих разрешительных документов и нарушали правила размещения наружной рекламы.

Мэрия просит предпринимателей перед размещением рекламных конструкций обратиться в МП "Бишкекглавархитектура" для соблюдения единого дизайн-кода.