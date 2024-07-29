"Я и моя команда пришли менять столицу". Интервью с Айбеком Джунушалиевым

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев дал агентству "Кабар" очередное интервью, в котором рассказал про нововведения и инициативы муниципалитета, которые призваны улучшить условия социально-экономического положения горожан, а самое главное, решить проблемы города, в частности пробок, смога, дорог, общественного транспорта и другие. Также градоначальник поведал, какие объекты в городе планируется завершить ко Дню независимости Кыргызстана.

- Расскажите, на каком сейчас этапе работы по реконструкции спортивного комплекса "Алга", и как часто вы здесь проводите проверки?

- Проверки с моим участием проводятся раз в две недели. По мере возможности мы инспектируем работы по ремонту на том или ином участке. Здесь на постоянной основе находятся главный архитектор города Урман Карыбаевич и мой заместитель Азамат Кадырович, а также ряд других руководителей и подрядчики. Название "Трудовые резервы" мы недавно переименовали в "Алга". Думаю, название Алга очень символичное. Работы по сносу старого здания мы быстро завершили. Здесь будет одно футбольное поле и трибуна, рассчитанная на 3 тысячи зрительских мест. Поле будет построено по стандартам ФИФА. Также будут два тренировочных поля, два мини футбольных поля, баскетбольный зал и воркаут зона. Это будет своего рода спортивный комплекс. Поскольку рядом расположены Карагачевая роща и БЧК, то при строительстве столкнулись с рядом трудностей. Здесь, когда начинаешь копать, сразу после двух метров поступает вода. Но, несмотря на это, ради осуществления наших планов, мы преодолели эту проблему. Особенность этого места будет в том, что здесь можно будет проводить сразу три игры одновременно. Также будут установлены прожектора для ночного освещения.

- Получается, это будет спорткомплекс, который будет отвечать всем требованиям...

- Да, и здесь будет парковочная зона на 200 мест. Вдоль берега также будет построен тротуар, на котором будет зоной отдыха. А под трибунами будут раздевалки и спортивные комнаты. Также мы планируем построить для спортсменов гостиницу. Я уверен, что если мы будет поддерживать спортсменов, то они покажут хороший результат.

- Иначе можно сказать, что здесь идёт не реконструкция, а полномасштабные строительные работы, так как не видно ни одного старого здания?

- Да, все старые здания были снесены. На месте будет построен новый стадион, который будет мотивировать граждан к здоровому образу жизни. Вот, как вы видите, даже газон уже почти проложили. Все строительные работы были проведены с учетом всех мировых стандартов. Поле поливается автоматически. Больше всего времени у нас ушло на строительство самого поля. Теперь по городу будут строится только такие современные стадионы. И скоро у нас будет возможность проводить международные матчи. Мы стараемся уложиться в срок и при этом, чтобы все работы были выполнены качественно. Львиная часть работ уже выполнена.

- Сколько средств ушло на строительство и какова общая сумма всех работ?

- На все соцобъекты и другое строительство было предусмотрено 3 млрд 400 млн сомов. Сейчас все средства у нас заложены в строительство. На дороги у нас выделено 1 млрд 600 млн сомов. Все эти средства у нас идут из местного бюджета. Горожане должны понимать, почему мы стремимся повысить доходную часть городского бюджета. Мы не должны постоянно просить денег у республики, так как строительство социальных и других объектов идёт по всей стране.

- Расскажите про сдачу муниципальных участков в аренду. Есть информация, что цена занижена..

- До моего прихода был разработан проект, который предполагал увеличение арендной платы за использование муниципальных земель от 8 до 15 раз. Но мы тоже должны входить в положение предпринимателей, так как, если в 8-15 раз увеличить, это слишком завышенная сумма. И перед депутатами я сказал, что мы снова изучим этот вопрос. В итоге мы увеличиваем размер аренды в 4-5 раз. Это тоже может показаться, что много, но у нас есть предприниматели, которые платят копейки. Недавно, я встречался с торговцами одного из столичных рынков, которые сообщили, что они платят арендатору в несколько раз больше, чем этот арендатор нам. И они просили сдавать муниципальную землю им на прямую. И мы стали изучать законы рынка. Мы начали обсуждать, думать, как сделать, и этот арендатор согласился увеличить арендную плату с 435 тысяч сомов до 1 млн 300 сомов в год. Конечно, и это мало, но мы остановились на этой сумме. Почему, когда мы говорим об экономике, государство должно быть в ущербе. Мы тоже участники рыночных отношений, и мы тоже можем разговаривать и договариваться. Сегодня беседуем с арендаторами и хотим выяснить, насколько эти цифры соответствуют рыночным ценам. И все равно мы делаем на 30-40% ниже рыночных.

Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к горожанам. Если вы пострадали от нечестных арендаторов или сотрудников Департамента управления госимуществом, то обращайтесь на "горячую линию". У нас есть несколько фактов, когда сотрудники специально затягивали время и не выдавали документы, или во время аукциона они отключали сервера, и в итоге муниципальные земли сдавали в аренду за свою же стоимость. Недавно нам предоставили информацию, что земля выдана за 304 млн сомов. Там только один арендатор был, который добропорядочно выплачивал 32 млн сомов. Он через аукцион выиграл здание и им пользовался. Вот поэтому у нас имеются такие факты мы заново пересматриваем все подобные соглашения. Я считаю, что правила должны быть одинаковыми для всех.

- Вы запланировали завершить реконструкцию площади Ала-Тоо и другие объекты до 31 августа, ко Дню независимости. Успеете завершить все работы до праздников?

- Мы прилагаем все усилия для завершения этих работ по плану. Работы на площади Ала-Тоо идут на опережение. Сейчас, много разговоров о том, "нужны ли нам 100-метровый флагшток и фонтаны". Я хотел бы отметить, что мы должны постоянно обновлять атрибуты, которые являются символикой города. Даже сейчас, когда идет строительство, туристы продолжают ходить и фотографировать. Мы когда устанавливали флагшток, кто-то стоял и фотографировал, я думал это журналист или блогер, но это оказался турист. Поэтому мы должны строить такую инфраструктуру, которая будет привлекательной для туристов. Также в микрорайоне Восток-5 построен детский сад, рассчитанный на 700 мест, скоро будет сдан в эксплуатацию.

- Айбек Жанышбекович, расскажите, куда мы приехали?

- Мы сейчас приехали в автопарк, который расположен рядом с городским транспортным департаментом. Сюда приезжал и президент Садыр Нуркожоевич. Здесь не раз говорилось о том, что для водителей нужно создать все необходимые условия. Перед тем, как водители выедут на линии, они проходят медобследование, и только потом они отправляются по маршруту. Если, говорить об авариях на дорогах, они были и ранее. В процентном соотношении, из тысячи автобусов не так уж и много, попавших в ДТП. Поэтому мнения, что "вот, все новые автобусы уже разбиты", не соответствует действительности. В то же время есть такое понятие, как человеческий фактор. Эти автобусы были закуплены при поддержке главы государства, и мы переживаем за каждую подобную ситуацию с нашими автобусами. Нами предпринимаются меры в отношении тех, кто повторно нарушает ПДД. Для того, чтобы автобусы, которые были отправлены на ремонт, не простаивали, мы обновили базу СТО.

Сейчас есть три автобуса, которые попали в крупное ДТП, остальные выезжают на маршрут после ремонтных работ. Кроме того, мы приводим в соответствие и заработную плату водителей. Сейчас движение авто в городе контролируется онлайн. И мы прослеживаем все их нарушения ПДД. Они все присоединены к программе "Мой город". Данная программа полезна тем, что можно контролировать все, вплоть до того, соблюдают ли водители дистанцию и интервал времени. Также в каждом автобусе установлены пять видеокамер, которые позволяют отслеживать даже то, что происходит в данный момент в салоне автобуса. Не могу сказать, что автобусы уже не останавливают в неположенных местах, но и пассажиры высказывают свои недовольства, и требуют высадить там, где они хотят, несмотря на то, что там нет остановки. Если водитель высадит своего пассажира в неположенном месте, в таких случаях, они пишут объяснительную.

- В нашем прошлом интервью, вы говорили о том, что троллейбусы в городе полностью уберут, но тогда общественность возражала и привела в пример опыт других стран...

- Мы не говорим, что мнение горожан неверное. Просто, троллейбусы потеряли свою актуальность, они устарели. Проведя профилактические работы на линиях, которые эксплуатируются ещё с советских времён, мы увидели, что они, в буквальном смысле, ломаются. И есть ли смысл вкладываться в это? Мы должны и эту часть учитывать.

- Какая работа проводится по подготовке водителей?

- Мы сейчас используем новые технологии. Водитель сначала пробует водить специальные аппараты, которые имитируют настоящий автомобиль. С их помощью мы проводим подготовку и переподготовку водителей. Какие правила нарушил, пропустил пешехода или нет и так далее. Даже с помощью VR очков можно научиться водить машину. На эту аппаратуру, включая все компьютерные оборудования, мы потратили в общем 1 млн 700 тысяч сомов. Все эти работы мы проводим для повышения безопасности пассажиров и качества обслуживания. Для водителей мы разработали специальную чёрно-белую форму. Это дисциплинирует водителя, и пассажирам приятно. К тому же, стоит дополнить, что если ранее автобусы мыли вручную, то сейчас можно за 2-3 минуты почистить автобус с помощью спецоборудования.

- Давайте теперь поговорим про введение ограничений на движение в городе. Данный законопроект выставлен на общественное обсуждение. Насколько это может повлиять на уменьшение пробок на дорогах столицы?

- Да, мы выставили данный законопроект на общественное обсуждение. Мы не принимали никаких решений за закрытыми дверьми. Все жалобы и предложения по законопроекту мы возьмём на заметку. Данный опыт уже давно успешно реализуется в развитых странах. Мы поделили на неделю автомобили согласно их номерным знакам, то есть на четные и нечетные числа. Получается, граждане в городе раз в неделю будут ездить без машины. Сейчас в обществе люди спрашивают, что делать, если жена рожает и так далее. Конечно, мы ставим на первое место здоровье человека, и на такие случаи, которые требуют неотложных мер, будут предусмотрены специальные пункты. Поэтому и говорится, что данный законопроект будет дорабатываться с учётом всех предложений. Мы сейчас строим дороги, производим реконструкцию и расширяем дороги, но несмотря на это, в городе растет количество авто, и пробки у нас повсеместно. В то же время, такое количество автомашин наносит непоправимый вред экологии. Я очень хочу, чтобы эти меры дали существенный результат.

Другое дело, если бы мы сегодня занимались бы только ограничением, то я бы согласился, но мы сейчас ремонтируем дороги. Все это делается для создания комфорта и безопасности на дорогах. Есть такое понятие, как теория черной дыры. Это когда бесконечное расширение дорог приведет к тому, что мы задохнемся от выхлопных газов. Это когда все деньги уходят только на одно, что в итоге это не решит вопрос с пробками. Здесь мы должны комбинировать, в противном случае мы не решим вопрос с пробками. Я думаю, в перспективе оно даст ощутимый прогресс.

На первых порах, самое главное, начать. Горожане, я думаю, правильно поймут и поддержат. Это как с проектом "Безопасный город", когда народ был против, ездил, как попало, а потом, когда штрафы накопились, они уже начали оплачивать и соблюдать ПДД.

Но я думаю, эту инициативу мы будем продвигать в рамках общественного мнения, конструктивных замечаний и предложений. Сейчас у нас НПА разрабатываются в рамках действующего закона и, как минимум через месяц, он будет вынесен на общественное обсуждение. Потом есть процедура прохождения согласования в министерствах и ведомствах, и потом уже в кабинете министров КР. Все это будет обсуждаться и приниматься открыто, никаких решений за закрытыми дверьми не будет. Но мы вынесли на общественное обсуждение и люди обсуждают. Мы даже сами два дня в неделю на общественном транспорте ездим. В обществе идут разговоры о том, что якобы мы оставляем авто в соседних переулках и делаем вид, что ездим на автобусах. Это не так. Если будут доказательства и факты, пусть их нам предъявят. Да, в первое время, наша контрольная служба выявляла такие факты, таких сотрудников мы наказывали, объявляли им выговор и замечание. Наши сотрудники поняли всю серьезность наших намерений.

Более того, данная кампания помогла нам понять ситуацию с общественным транспортом. Как оказалось, не все водители соблюдают ПДД, правила общения с пассажирами и так далее. Данная инициатива помогает нам решать не только вопрос с пробками, но и контролировать водителей и соблюдение правил перевозки пассажиров.

- Когда иногородние автомобили будут заезжать в столицу, с них будут взимать плату, как это будет происходить?

- Да, это еще одна наша инициатива. Данная инициатива направлена не только на сбор денег, но и на то, чтобы решить проблему с пробками. Люди начнут считать деньги, и с личного авто уже будут пересаживаться на общественный транспорт. Как говорится, спрос рождает предложение. Будет формироваться система общественного транспорта. А когда нет спроса, и предложения не будет. Мы сейчас планируем вывести все наши автовокзалы за город, и там будут автостоянки. Водители с других городов могут добраться на авто до автовокзала, там оставить машину и на общественном транспорте добраться до пункта назначения. Также мы разрабатываем систему, когда водитель, оплатив за парковку, может этими бонусами оплатить свой проезд на общественном транспорте. Тем самым мы будем стимулировать его, чтобы он подъезжал до автовокзала, оставлял там машину и ездил на автобусе. Эта система тоже прорабатывается. Есть технические моменты, и как только они будут решены, мы их тоже представим населению. Это в свою очередь также позитивно отразится на экологии города.

- Айбек Джанышбекович, расскажите, по какой технологии сейчас строятся дороги в городе? Старая или какая-то новая технология?

- Мы делаем двухслойную дорогу. Сейчас делаем ремонт дорог. Шесть дорог мы реабилитируем, и строим только одну новую. Мы сегодня используем принцип - дешевле, но качественно. Протяженность ремонтируемой части улицы имени И.Ахунбаева составляет 2,1 км. Если мы начали ремонт 25 мая, а срок завершения был 23 августа, то мы завершили дорогу раньше. В выходные будут нанесены разметки, и в понедельник уже откроем улицу Ахунбаева. Поэтому мы чуть-чуть сдвинули начало ремонта улицы Горького. Несмотря на то, что мы используем новую технику ремонта дорог, которая по качеству намного выше, мы смогли обеспечить экономию 25 млн сомов только на этом участке. И мы намерены проводить подобную работу и дальше, и выходить с экономией. Кроме этого, мы убрали все троллейбусные и другие провода, и теперь можно наглядно увидеть прекрасное, красивое небо. В будущем будут снесены все комки и ларьки, чтобы создать безопасную трассу для наших горожан и гостей столицы. На этой дороге даже самолет теперь может приземлиться. Я и моя команда, мы пришли менять столицу. Весь бюджет будет работать только на развитие столицы. У нас много работы, и мы хотим все быстро сделать, чтобы люди имели возможность поскорее пользоваться всей этой инфраструктурой.

Мы уже сегодня подготавливаем всю спецтехнику, чтобы зимой наши коммунальные подразделения работали в штатном режиме. Каждый наш шаг или наша инициатива основана на практике развитых стран.

- Только что мы видели, как ребята проехали на самокатах. Какая работа будет проведена с ними?

- С самокатчиками также будет проведена работа. Есть случаи, когда они сбивают людей и даже не останавливаются. Чтобы все это привести в порядок, в Жогорку Кенеше формируется НПА, который позволит их призвать к порядку. Более того, они, используя эту инфраструктуру, тоже должны платить сборы, чтобы мы содержали эти же дороги, чтобы наш город развивался.

- На дорогах появилась новая техника, которая не только подметает, но и пылесосит. Что это за техника?

- Эту технику уже весь мир использует. Мы тоже ее закупили. Конечно, многие были против, якобы она не сработает, в Бишкеке она быстро сломается. Мы хотели ее в большем количестве закупить, но потом пришли к тому, что для начала мы купим небольшое количество. И, что вы думаете, она отлично работает в столице. Наши специалисты быстро ее освоили, и она хорошо чистит дороги нашего прекрасного города. Они сейчас выезжают по всему городу и пылесосят дороги. Когда мы мыльной струей мыли дороги, пыль перекатывалась на прибордюрку и там оставалась, или мы ее вымывали на зеленые насаждения. А теперь мы ее пылесосим и на дорогах меньше пыли.

- Айбек Джанышбекович, расскажите, пожалуйста, про обеспечение столицы чистой питьевой водой?

- У нас город Бишкек использует два месторождения воды - Орто-Алыш и Башкара-Суу. Начиная с зимы мы начали очищать эти подпиточные воды, и сейчас мы обеспечиваем горожан необходимым объемом воды. Хочется призвать горожан экономить воду и не использовать питьевую воду для полива. Вода тоже ресурс, который необходимо экономить, чтобы всем хватало.

В этом году мы начали масштабную работу по очистке арыков и каналов. И, конечно, пока не везде, потому что нарушена арычная система. Но в большинстве участках города вода есть. Данная работа не будет остановлена, и арычная система будет восстановлена. Мы все это делаем для того, чтобы люди не использовали питьевую воду для полива.

- К сожалению на юге страны сошли сели, которые унесли жизни десятка человек. Какая работа проводится в столице для того, чтобы обезопасить жителей города?

- В настоящее время мы поручили сотрудникам Министерства чрезвычайных ситуаций провести обследование горного озера Адыгене. Также сотрудники муниципальных служб проводят очистку рек и мостов от мусора. Наша цель в проверке зон рисков от селевых потоков – это работа на опережение. Мы провели заседание штаба по ГЗ и даны ряд поручений, чтобы сотрудники УМЧС провели визуальный осмотр потенциально опасных участков, организовать дежурство в районах и т.д.

Помимо этого, мы объездили потенциально опасные участки и на месте изучили эти объекты. У наших служб имеется 199 спецтехники и в случае необходимости мы готовы большую их часть задействовать.