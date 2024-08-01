В Кыргызстан пытались ввести 1600 кг мяса без ветеринарных документов

Инспекторами пограничного ветеринарного контрольного пункта "Кең-Булуң" Ветеринарной службы Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, выявлен незаконный ввоз мясо баранина в объеме 1600 кг из Республики Казахстан на территорию Кыргызстана.

В частности, установлено, что груз везли без соблюдений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, а также отсутствует ветеринарных сопроводительных документов. Инспекторами Ветеринарной службы был составлен соответствующий акт возврата, данный груз был возвращен в Республику Казахстан через контрольно-пропускной пункт "Кең-Булуң.