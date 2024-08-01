Производителей абрикосов просят подыскать китайских партнеров

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает, что продолжается работа по созданию условий увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай.

"Распоряжением Кабинета Министров одобрен Протокол о фитосанитарных требованиях к свежим плодам косточковых культур при экспорте из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику.

Далее для реализации Протокола следует организовать проведение совместной кыргызско-китайской инспекции уполномоченных органов на территории Кыргызской Республики, где выращиваются абрикосы. Уже скоро производители абрикосов будут иметь возможность выйти на китайский рынок.

С учетом этого рекомендуем производителям абрикосов начать работу по поиску китайских партнеров и проработки фьючерсных контрактов на поставку абрикосов", - говорится в сообщении министерства. .