В Ленинском районе осветили три улицы

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" установило уличное освещение в Ленинском районе на улицах Садыбакасова, Шералиева и Актан. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в рамках проекта установлено 126 светильников мощностью по 100 Вт каждый и 32 железобетонные опоры. Для обеспечения надежного энергоснабжения проведено более 4500 метров самонесущего изолированного провода (СИП).

В мероприятии принял участие заместитель мэра Рамиз Алиев совместно с сотрудниками муниципального предприятия "Бишкексвет".