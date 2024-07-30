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В Ленинском районе осветили три улицы

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Муниципальное предприятие "Бишкексвет" установило уличное освещение в Ленинском районе на улицах Садыбакасова, Шералиева и Актан. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в рамках проекта установлено 126 светильников мощностью по 100 Вт каждый и 32 железобетонные опоры. Для обеспечения надежного энергоснабжения проведено более 4500 метров самонесущего изолированного провода (СИП).

В мероприятии принял участие заместитель мэра Рамиз Алиев совместно с сотрудниками муниципального предприятия "Бишкексвет".


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URL: https://www.vb.kg/438657
Теги:
наружное освещение, Бишкек
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