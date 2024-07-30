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Кыргызстанцы стали чаще брать кредиты – на какие цели?

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Банковский сектор страны остается устойчивым и высоколиквидным. Наблюдается рост кредитования экономики на 9% (за первое полугодие 2024 года), главным образом для потребительских целей населения, сообщил на пресс-конференции в агентстве "Кабар" председатель Нацбанка Кыргызстана Мелис Тургунбаев.

По его данным, общий кредитный портфель банковского сектора за 6 месяцев 2024 года составил 281 млрд сомов.

Он уточнил, что кредитование промышленности и сельское хозяйства увеличились на 9%, на торговлю на 4,6%, на строительство на 13%, на ипотечное кредитование на 8,7%, а потребительские кредиты увеличились на 21%, и на прочие цели на 3,5%.

По его данным, в результате смягчения процентной политики Нацбанка с конца апреля 2024 года межбанковский денежный рынок характеризуется снижением краткосрочных процентных ставок, которые находятся около нижней границы установленного Нацбанком процентного коридора.

"На внутреннем валютном рынке гибкость обменного курса сохраняется и с апреля текущего года отмечается превышение объемов предложения иностранной валюты над спросом на нее, что обусловило текущее укрепление национальной валюты", - проинформировал он.


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URL: https://www.vb.kg/438658
Теги:
кредит, Кыргызстан, Нацбанк
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