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В Бишкеке изменили конечную остановку автобуса №34

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В городе Бишкек с 30 июля изменили конечную остановку муниципального автобуса №34. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, автобус, который курсировал по маршруту от жилого массива "Жениш" до МП "Бишкекавтобекети" продлен до контрольно-пропускного пункта "Ак-Жол".

Данная мера принята в рамках оптимизации маршрутной сети города и по многочисленным обращениям горожан и жителей села Ленинское.Таким образом, при проезде в муниципальном автобусе №34 внутригородской тариф составляет 20 сомов наличными и 17 сомов безналичными. Согласно решению местного кенеша, при передвижении по территории Чуйской области дополнительно выплачивается 10 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/438659
Теги:
Бишкек, автобусы
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