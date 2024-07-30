В Бишкеке изменили конечную остановку автобуса №34

В городе Бишкек с 30 июля изменили конечную остановку муниципального автобуса №34. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, автобус, который курсировал по маршруту от жилого массива "Жениш" до МП "Бишкекавтобекети" продлен до контрольно-пропускного пункта "Ак-Жол".

Данная мера принята в рамках оптимизации маршрутной сети города и по многочисленным обращениям горожан и жителей села Ленинское.Таким образом, при проезде в муниципальном автобусе №34 внутригородской тариф составляет 20 сомов наличными и 17 сомов безналичными. Согласно решению местного кенеша, при передвижении по территории Чуйской области дополнительно выплачивается 10 сомов.