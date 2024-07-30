Опрос VB.KG: Что знают бишкекчане о работе АДС? (видео)

Вот уже три года прошло как был образован Антикоррупционный деловой совет при президенте КР. Подобные структуры уже открывались в стране, но главное отличие нынешнего Антикоррупционного делового совета - возможность диалога именно с президентом.

Согласно положению АДС, он "является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, обеспечивающим выработку предложений и рекомендаций по основным направлениям государственной политики в области противодействия коррупции, по улучшению бизнес-среды, инвестиционного климата, защите прав инвесторов и субъектов предпринимательства, ускорению социально-экономического развития страны".

Интересно, что одной из задач АДС является "выработка действенных механизмов партнерства между государственными органами, органами местного самоуправления и бизнес-сообществом по улучшению бизнес-среды и противодействию коррупции".

А также проведение "регулярного мониторинга и оценки реализации мер по улучшению бизнес-среды и противодействию коррупции в системе государственных органов, органов местного самоуправления, повышению эффективности реализуемых антикоррупционных мер".

Правда, сами члены АДС не так давно на Круглом столе в Бишкеке с пеной у рта доказывали, что их работа заключается только в выработке антикоррупционной стратегии и ничего более.

Редакция VB.KG обратилась к бишкекчанам с вопросом, знают ли они вообще про существование Антикоррупционного делового совета при президенте КР.