Кыргызстан и Таджикистан согласовали 94% спорных участков госграницы

Кыргызстан и Таджикистан согласовали 94% спорных участков государственной границ. Информацию об этом СМИ подтвердили в службе информационной политики администрации президента КР.

По ее данным, очередные переговоры топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций двух стран планируется провести в августе Баткене. Стороны обсудят оставшиеся 6% спорных участков.

Отметим, общая протяженность кыргызско-таджикской государственной границы составляет 972 километра.