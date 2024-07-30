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Кыргызстан и Таджикистан согласовали 94% спорных участков госграницы

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- Бакыт Басарбек
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Кыргызстан и Таджикистан согласовали 94% спорных участков государственной границ. Информацию об этом СМИ подтвердили в службе информационной политики администрации президента КР.

По ее данным, очередные переговоры топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций двух стран планируется провести в августе Баткене. Стороны обсудят оставшиеся 6% спорных участков.

Отметим, общая протяженность кыргызско-таджикской государственной границы составляет 972 километра.


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URL: https://www.vb.kg/438664
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан
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