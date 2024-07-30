В Верховном суде прокомментировали жалобу казахстанца президенту КР

В свете опубликованного в отдельных СМИ обращения казахстанца Рустама Джарлаева к президенту КР Садыру Жапарову пресс-служба Верховного суда Кыргызской Республики сообщает следующее:

"Дж.Р.И. обратился в Первомайский районный суд города Бишкек с исковым заявлением к С.И.Х. и К.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, возмещении морального вреда.

Изучением искового заявления судом установлено, что оно не соответствовало требованиям Постановления Пленума Верховного суда Кыргызской Республики №4 от 13 февраля 2015 года "О судебной практике по разрешению споров о защите чести, достоинства и деловой репутации", а также к заявлению не были приложены доказательства, то есть не соблюдены требования статей 134 и 135 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики.

В связи с чем, определением суда от 9 июля 2024 года исковое заявление Дж.Р.И. к С.И.Х., К.А. и защите чести, достоинства и деловой репутации, возмещении морального вреда оставлено без движения. Истцу был предоставлен срок для устранения недостатков до 19 июля 2024 года и разъяснено, что в противном случае заявление будет возвращено, в связи с тем, что в установленный срок недостатки не были устранены, исковое заявление было возвращено.

Отмечаем, что возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в суд после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.

Кроме того, ранее Бишкекским городским судом была рассмотрена апелляционная жалоба адвоката в интересах К.А., на приговор Октябрьского районного суда города Бишкек от 11 апреля 2024 года, в отношении К.А. Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 370 УК Кыргызской Республики, и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 (двести) расчетных показателей, то есть 20 000 (двадцать тысяч) сом в доход государства.

На основании статьи 70 УК Кыргызской Республики К.А. по вступлению приговора в законную силу было постановлено выдворить за пределы Кыргызской Республики.

Позже постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 22 июля 2024 года приговоры Октябрьского районного суда города Бишкек от 11 апреля 2024 года и Бишкекского городского суда 23 мая 2024 года в отношении К.А. были изменены, из резолютивной части приговоров было исключено применение статьи 70 УК Кыргызской Республики в отношении К.А. в части выдворения за пределы Кыргызской Республики".