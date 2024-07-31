Предпринимателям в сфере животноводства выписано 456 тысяч сомов штрафов

В соответствии с принятием Указа Президента Кыргызской Республики "О внесении изменений в Указ Президента Кыргызской Республики "О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства" от 9 января 2024 года № 1" от 14 марта 2024 года № 76, Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики (далее - Ветеринарная служба) возобновила плановые проверки субъектов предпринимательства, занимающихся производством, переработкой, хранением и реализацией животноводческой пищевой продукции с 1 июля 2024 года.

В связи с введением временного запрета (моратория) на проведение проверок в 1 и 2 квартале 2024 года плановые проверки со стороны Ветеринарной службы не проводились.

Плановые проверки начаты с 3 квартала 2024 года, со стороны Ветеринарной службы согласно проверке 1290 субъектов предпринимательства с Министерством экономики и коммерции. По состоянию на 30.07.2024г. стороны городских и районных управлении Ветеринарной службы наложено штрафов на сумму 456,5 тыс. сом.