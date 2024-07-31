Новое исследование выявило изменения в положении женщин и детей Кыргызстана

Национальный статистический комитет Кыргызской республики презентовал результаты нового Кластерного обследования по многим показателям (КОМП). В рамках исследования, было опрошено 7,2 тыс. домохозяйств по всему Кыргызстану по 185 показателям, связанных со здравоохранением, образованием и социальной защитой женщин и детей.

Исследование проводилось Нацстаткомом при технической и финансовой поддержке ЮНИСЕФ, Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Агентства США по международному развитию (USAID) и правительства Швейцарии.

Результаты были представлены на специальном круглом столе с участием Заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова, руководства Нацстаткома, Постоянного координатора системы ООН в КР Антье Кристин Граве и руководителей структур ООН, Депутатов ЖК КР, Уполномоченной по правам ребенка в КР, послов Японии, Франции, США и Швейцарии в КР, представителей международных организаций и общественности.

"Мы видим реальный рост уровня жизни населения, отражающийся в росте доходов, потребления и сбережений. Мы рады видеть, что это приводит к улучшению жизни детей, что является для правительства самым главным приоритетом инвестиций в человеческий капитал, инвестиции в будущее, инвестиции в здоровое и образованное население. Это и есть самая главная цель национального развития Кыргызстана", - сказал Эдиль Байсалов.

Эксперты Нацстаткома представили ключевые показатели, касающиеся детской смертности, посещаемости образовательных учреждений, вакцинации, насилия в семье, ранних браков и другие важные темы. Участники мероприятия имели возможность задать вопросы и обсудить представленные данные.

Исследование показывает продолжающееся снижение младенческой смертности, которая составляет 15,6 на 1000 живорождений, и смертности детей в возрасте до пяти лет, которая составляет 16,5 на 1000 живорождений. Коэффициент рождаемости среди подростков в возрасте 15-19 лет составляет 32 на 1000 женщин (в этой возрастной группе), что в два раза меньше по сравнению с оценками 2014 года.

Что касается медицинской помощи женщинам во время и после беременности, исследование показывает почти всеобщий доступ к специалистам и учреждениям здравоохранения для женщин по всему Кыргызстану.

Уровень иммунизации детей остается относительно низким - только четыре из пяти детей в возрасте 24-35 месяцев вакцинированы против детских болезней, предупреждаемых вакцинацией. Доля детей в возрасте 12-23 месяцев, которые получили все основные прививки в любое время до исследования, составляет 40,7 процента, что является резким снижением по сравнению с 76,7 процента в 2018 году.

Опрос также дает важную информацию об образовании. Показатели посещаемости в начальной и младшей школах достигают почти 100 процентов, в то время как в старших классах (10-11 классы) уровень посещаемости составляет 87 процентов. Только трое из четырех детей в первом классе начальной школы, посещали какую-либо программу дошкольного образования.

"Чтобы улучшить жизнь детей и женщин, качественные и надежные данные являются обязательным условием для разработки мер по развитию. Мы благодарны Нацстаткому, интервьюерам за проведенную колоссальную работу, партнерам - USAID, ЮНФПА и правительству Швейцарии - за их поддержку этой важной инициативы. ЮНИСЕФ продолжит работать с правительством Кыргызстана и партнерами для поддержки благополучия детей в Кыргызстане", - отметил представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Самман Тапа.

Кластерное обследование основано на международной методологии, что позволяет собирать сопоставимые данные на международном уровне. В результате КОМП-2023 были собраны данные для 32 глобальных показателей Целей устойчивого развития (ЦУР), дезагрегированные по ключевым признакам, таким как пол, возраст, географическое положение, уровень дохода и наличие инвалидности. Эти показатели дополняют национальный набор показателей ЦУР.

Ранее Кыргызстан проводил КОМП в 1995, 2006, 2014 и 2018 годах.

Полный отчет можно скачать с сайта ЮНИСЕФ на русском, кыргызском и английском языках.