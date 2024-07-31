Погода
$ 83.60 - 84.10
€ 90.43 - 91.42

Новое исследование выявило изменения в положении женщин и детей Кыргызстана

204  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальный статистический комитет Кыргызской республики презентовал результаты нового Кластерного обследования по многим показателям (КОМП). В рамках исследования, было опрошено 7,2 тыс. домохозяйств по всему Кыргызстану по 185 показателям, связанных со здравоохранением, образованием и социальной защитой женщин и детей.

Исследование проводилось Нацстаткомом при технической и финансовой поддержке ЮНИСЕФ, Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Агентства США по международному развитию (USAID) и правительства Швейцарии.

Результаты были представлены на специальном круглом столе с участием Заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова, руководства Нацстаткома, Постоянного координатора системы ООН в КР Антье Кристин Граве и руководителей структур ООН, Депутатов ЖК КР, Уполномоченной по правам ребенка в КР, послов Японии, Франции, США и Швейцарии в КР, представителей международных организаций и общественности.

"Мы видим реальный рост уровня жизни населения, отражающийся в росте доходов, потребления и сбережений. Мы рады видеть, что это приводит к улучшению жизни детей, что является для правительства самым главным приоритетом инвестиций в человеческий капитал, инвестиции в будущее, инвестиции в здоровое и образованное население. Это и есть самая главная цель национального развития Кыргызстана", - сказал Эдиль Байсалов.

Эксперты Нацстаткома представили ключевые показатели, касающиеся детской смертности, посещаемости образовательных учреждений, вакцинации, насилия в семье, ранних браков и другие важные темы. Участники мероприятия имели возможность задать вопросы и обсудить представленные данные.

Исследование показывает продолжающееся снижение младенческой смертности, которая составляет 15,6 на 1000 живорождений, и смертности детей в возрасте до пяти лет, которая составляет 16,5 на 1000 живорождений. Коэффициент рождаемости среди подростков в возрасте 15-19 лет составляет 32 на 1000 женщин (в этой возрастной группе), что в два раза меньше по сравнению с оценками 2014 года.

Что касается медицинской помощи женщинам во время и после беременности, исследование показывает почти всеобщий доступ к специалистам и учреждениям здравоохранения для женщин по всему Кыргызстану.

Уровень иммунизации детей остается относительно низким - только четыре из пяти детей в возрасте 24-35 месяцев вакцинированы против детских болезней, предупреждаемых вакцинацией. Доля детей в возрасте 12-23 месяцев, которые получили все основные прививки в любое время до исследования, составляет 40,7 процента, что является резким снижением по сравнению с 76,7 процента в 2018 году.

Опрос также дает важную информацию об образовании. Показатели посещаемости в начальной и младшей школах достигают почти 100 процентов, в то время как в старших классах (10-11 классы) уровень посещаемости составляет 87 процентов. Только трое из четырех детей в первом классе начальной школы, посещали какую-либо программу дошкольного образования.

"Чтобы улучшить жизнь детей и женщин, качественные и надежные данные являются обязательным условием для разработки мер по развитию. Мы благодарны Нацстаткому, интервьюерам за проведенную колоссальную работу, партнерам - USAID, ЮНФПА и правительству Швейцарии - за их поддержку этой важной инициативы. ЮНИСЕФ продолжит работать с правительством Кыргызстана и партнерами для поддержки благополучия детей в Кыргызстане", - отметил представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Самман Тапа.

Кластерное обследование основано на международной методологии, что позволяет собирать сопоставимые данные на международном уровне. В результате КОМП-2023 были собраны данные для 32 глобальных показателей Целей устойчивого развития (ЦУР), дезагрегированные по ключевым признакам, таким как пол, возраст, географическое положение, уровень дохода и наличие инвалидности. Эти показатели дополняют национальный набор показателей ЦУР.

Ранее Кыргызстан проводил КОМП в 1995, 2006, 2014 и 2018 годах.

Полный отчет можно скачать с сайта ЮНИСЕФ на русском, кыргызском и английском языках.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438667
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  