Профессор Токтомушев: Гиппократы бывают разными

Интернет книга "Форс-мажор в хирургии", выпущенная с международной книжной маркой – LAP LAMBERT Academic Publishing (Германия), привлекла внимание и вызвала интерес даже далеких от медицины людей. В книге собраны более 200 клинических историй из практики врачей, требующих от людей в белых халатах, особенно в экстренных случаях высочайшего профессионализма, смелости брать ответственность за жизнь пациента на себя и мгновенно принимать решения, если что-то пошло не так во время операции. И, конечно, рассказывается о курьезных случаях, которые в медицине тоже случаются.

Автор книги "Форс-мажор в хирургии" - известный в стране врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Асанбек Токтомушев не скрывает, что в медицинской практике есть уникальные случаи спасения людей, есть и случаи врачебных ошибок и халатного отношения врачей к своим профессиональным обязанностям. Из-за чего страдают пациенты, и, конечно, сами врачи, поскольку, разумеется, ни один доктор по злому умыслу не стремится причинить вред своему пациенту. Хотя, по мнению Асанбека Токтомушевича, необходимо изменить правоприменительную практику и не путать врачебную ошибку с халатностью.

- Если основными причинами врачебной ошибки, как показывает практика, являются кадровый дефицит и перегрузки врачей, отсутствие необходимого оборудования для полноценного исследования и лечения или плохое его качество, нетипичное течение заболевания, то халатность – это, грубо говоря, пофигистское отношение к больному и к выполнению своих профессиональных обязанностей, - сказал в интервью vb.kg профессор Токтомушев.

- Каждый случай в книге "Форс-мажор в хирургии" сам по себе интересен и каждый затрагивает не только медицинскую сферу, но и юридические, психологические, социально-психологические аспекты деятельности врачей, а также деонтологии, этики и даже философские. Медицина – область, пожалуй, самого интенсивного взаимодействия людей и переплетается со многими сферами человеческой деятельности. Проблема взаимоотношений врач – пациент была насущной во все времена и остается, я бы сказал, как никогда актуальной сегодня. Посещение врача, проведение операции могут закончиться доверительным и доброжелательным отношением, а могут и, наоборот, обернуться скандалом, жалобами на врача, а то и кулачным боем. А потому и создается некий клубок причинно-следственной связи в этой проблеме, - считает профессор Токтомушев. – Судите сами по приведенным мною случаям из медицинской практики.

"Профилактическая" аппендэктомия

В дружном коллективе хирургического отделения одной их районных больниц наметилось торжество, которое решили отпраздновать в живописном уголке района. И все отправились туда, кроме дежурной бригады, врачи которой остались в отделении, сожалея, что на праздник они не попадут. Хотя и не теряли надежды успеть повеселиться после окончания дежурства.

Почти одновременно один за другим в отделение поступили двое больных с острым аппендицитом. Хирург успешно провел обе операции и уже собрался переодеваться, как вдруг медсестра из предоперационной комнаты постучала по окошечку и показала на пальцах, что есть еще одна больная. И хирург, не разобравшись с диагнозом, взял ее на операцию, решив, что и у третьего пациента тоже аппендицит. Операция прошла тоже успешно, если, конечно, можно так сказать, поскольку у женщины был совершенно другой диагноз: ей надо было удалить липому. Хирург в мыслях о гулянке даже не выяснил элементарного – диагноз пациентки.

Слава Богу, что с ней не произошло ничего страшного. Но такая безответственность может стать роковой для другого пациента этого доктора. Как показывает практика, любое решение хирурга требует не только глубочайших знаний, но и понимания своей ответственности за здоровье и жизнь человека, чего в данном случае явно у доктора не было.

Операция, повторяю, была сделана успешно, но в данном случае успех меркнет в понимании того, что показания к ее выполнению были недостаточны, и у хирурга даже не возникло сомнений, а нужна ли она вообще. А это-то и дискредитирует профессионализм врача-хирурга, потому что он должен быть хорошим клиницистом, знать и понимать, когда и какой объем хирургического вмешательства необходимы конкретному пациенту, и тогда прекрасное оперативное "рукоделие" пойдет только на благо больному. Именно такое гармоничное сочетание компетенций клинициста на основе знаний и опыта и хорошие умелые руки дают прекрасный результат, обеспечивают индивидуальный подход, понимание того, когда операцию надо делать срочно и спасать пациента, а когда есть возможность не торопиться, а может, вообще, как в данном конкретном случае, не проводить ее. Не случайно в хирургии существует такое изречение, что хирург не тот, который оперирует всех подряд, а тот, который иногда умеет отказаться от операции, если так будет лучше для пациента.

Страх и паника не помощники врачу

Мужчина пожаловался знакомому стоматологу на невыносимую зубную боль, которую он терпел почти двое суток, боясь идти к врачу. Стоматолог, осмотрев зуб, сказал, что его придется удалить. Пациент, который оказался другом врача, был уже согласен на все лишь бы только избавиться от непрекращающейся боли, измотавшей его. "Можно даже без обезболивания", - сказал он. "Так не бывает в современной медицине", - ответил доктор и начал проводниковую блокаду, из-за которой у пациента мгновенно развилась острая аллергическая реакция на препарат. Медики срочно начали проводить соответствующую терапию. Минуты через две мужчина начал приходить в себя.

Сказать, что медперсонал был и сам в шоке, значит, ничего не сказать. К счастью, аллергическая реакция прошла через 10-15 минут без последствий, но страшная зубная боль осталась и даже усилилась. Больной чуть ли не в ультимативном порядке потребовал удалить ему зуб. Медсестра набрала в шприц другого обезболивающего препарата - лидокаина и положила шприц на стол врача. Тот стал вводить препарат, и вдруг последовала такая же реакция как на новокаин. Только на этот раз более выраженная, чем первая. У врача началась паника, он едва не потерял самообладания в критической ситуации. Благо рядом оказались коллеги. Пришлось снова повторять те же противошоковые мероприятия. Больного повторно удалось воскресить в буквальном смысле этого слова.

Выяснилось, что доктор после случившего от волнения перепутал шприцы и ввел тот же новокаин, оставшийся в первом шприце. Шприцы были одинаковые и лежали рядом. Однако по настойчивому требованию пациента зуб ему все-таки удалили после третьей рискованной попытки.

Как говорится, мораль сей "басни" такова: небрежность врача могла стоить жизни больному. И, уж, конечно, нам, врачам, не позволительно терять самообладания. Реакция на тот или иной метод лечения, особенно в хирургии, бывает порой непредсказуемой, даже если ты просчитал, кажется, все моменты. И в такой нештатной ситуации важно не теряться, не суетиться, а уметь быстро собраться с мыслями и действовать. Иногда нас называют даже жёсткими, но надо принимать во внимание обстоятельства, с которыми приходится сталкиваться. И уж, конечно, ни в коем случае нельзя идти на поводу у больного.

Финал этой истории из-за несоблюдения этих жестких требований мог бы закончиться летальным исходом. Синдром Лайелла развивается при наличии генетической предрасположенности на фоне приема отдельной группы лекарственных препаратов и сопровождается интоксикацией и нарушениями функций внутренних органов и систем организма. Шансы на выживание от болезни - синдрома Лайелла аллергической природы составляют не более тридцати процентов.

"Чем вы там заняты, бездельники…"

Четырнадцатилетняя девочка поступила в хирургическое отделение в 23 часа. Полтора часа назад, танцуя босиком на ковре, почувствовала колющую боль в стопе. На рентгенограмме между 1 и 2 плюсневыми костями правой стопы была обнаружена тень патефонной иглы. Но хирургическая бригада в тот момент проводила сложную полосную операцию, от которого зависела жизнь неотложного больного. Девочку госпитализировали, решив прооперировать ее утром. Но в три часа ночи раздался телефонный звонок. Секретарь обкома, оказавшийся приятелем родителей девочки, потребовал немедленно прооперировать ее. "Чем вы вообще заняты там, бездельники... Немедленно прооперируйте ребенка", - гневно крикнул чиновник и бросил трубку.

Дежурный хирург, окончив тяжелую операцию, в 5 часов утра взял больную на операционный стол, рассек кожу над предполагаемой локализацией инородного тела и не нашел иглы. Представляя утром больную заведующему отделением, он побледнел и еле слышно произнес: "Это не та нога!". Утренняя смена благополучно извлекла злополучную иглу, и девочку вскоре выписали.

Вмешательство "большого начальника" закончилось инфарктом миокарда для хирурга с последующим его увольнением. Хирургу, причем хорошему, опытному, боясь гнева свыше, заявили, мол, пойми правильно, напиши лучше заявление по собственному желанию. На него даже было заведено уголовное дело, которое, правда, не дошло до суда, так как следователь доказал, что врачебная ошибка произошла из-за переутомления. Доктор провел возле операционного стола почти девятнадцать часов: ему пришлось провести подряд сразу несколько сложных многочасовых операций. Естественно, он физически устал, но работу выполнять нужно было. Тем более, что звонок высокого начальства с оскорблениями все ее звенел в голове.

Повторяю, что врачи ошибаются не по злому умыслу, а по разным причинам, усталости, например, как в данном случае. Безусловно, решать вопрос с врачебными ошибками надо. Но исключительно цивилизованным путём. Репрессивные меры, как в этом случае, на мой взгляд, не помогут.

Возникает и другой вопрос, почему товарищам из обкомов и других высоких кабинетов позволительно кричать на врачей, причем при выполнении ими своего профессионального долга, приказывать и требовать то, в чем абсолютно не разбираются? Не этот ли партийный деятель виновен в случившемся? Если бы девочку прооперировали утром, то не произошло бы ошибки. Постоянные же нападки на медиков, которые сейчас особенно участились, вплоть до их избиения, - это не самая позитивная составляющая их работы. Боясь разбирательств, часть из них всё с меньшей охотой берется за принятие решений в сложных случаях. А отсутствие защиты со стороны государства только ухудшает ситуацию в здравоохранении.

И вот, к слову, еще один подобный случай. Супруга одного высокопоставленного госчиновника пожаловалась главному врачу областной больницы на врача клиники, который поставил ее дочери диагноз – "внематочная беременность". "Как можно такое подумать о девятикласснице? – возмущенно кричала она. – Если вы его не уволите, я найду на вас управу".

По ее словам, она привела дочь-школьницу в больницу, поскольку та жаловалась на боли в животе. Девочку осмотрел опытный врач приемного отделения и рекомендовал пройти ультразвуковое обследование на предмет внематочной беременности. Тут мать и закатила истерику, оскорбила врача и помчалась жаловаться главному…

Но, как выяснилось по результатам обследования, врач оказался прав. Но сколько оскорблений он услышал и сколько нервов потратил!

X X X

Врачи - не боги, и не все в их силах, хотя и говорят, что они вторые после Бога. А что касается врачебных ошибок, то они происходят не только в нашей стране. По данным ВОЗ, 10 процентам пациентов причиняется вред здоровью в больницах. Проведённые в США исследования показали, что медицинские ошибки - третья по распространённости причина смертности после рака и заболеваний сердца. В разных сферах медицинских услуг с ошибками врачей сталкиваются в той или иной мере от 2 до 20 процентов пациентов.