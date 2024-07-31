Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране

Глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране рано утром в среду, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).

Согласно ему, Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их резиденция в Тегеране подверглась нападению.

"Выражаем соболезнования героическому народу Палестины и исламскому народу, а также бойцам Фронта сопротивления и благородной нации Ирана в связи с тем, что сегодня утром (в среду) в Тегеране был нанесен удар по резиденции главы политического офиса Исламского сопротивления ХАМАС Исмаила Хании. В результате этого инцидента он и один из его телохранителей приняли мученическую смерть", - говорится в заявлении КСИР.

КСИР сообщил, что в настоящее время ведется расследование произошедшего, его результаты будут объявлены позднее.

Движение ХАМАС также подтвердило гибель Хании. ХАМАС заявил, что Хания был убит в результате "вероломного сионистского налета на его резиденцию в Тегеране".

Израиль пока никак не прокомментировал сообщения о смерти главы политбюро ХАМАС.

Источник: Интерфакс