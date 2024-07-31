С начала года ОАО "МАМ" обслужило около трех миллионов пассажиров

Председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Манасбек Самидинов на пресс-конференции в агентстве "Кабар" представил отчет деятельности МАМ за первое полугодие 2024 года.

По его словам, за первое полугодие аэропорты обслужили 20 тыс.954 рейса, 70% из них - международные рейсы, 30% - внутренние. Были обслужены 2 млн 700 тыс. пассажиров, что в среднем на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Общий доход за первое полугодие составил 5 млрд 349 млн сомов. Чистой прибылью мы заработали 2 млрд 865 млн сомов", - рассказал Самидинов.

Источник: Кабар