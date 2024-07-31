Погода
$ 83.60 - 84.10
€ 90.43 - 91.42

С начала года ОАО "МАМ" обслужило около трех миллионов пассажиров

257  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Манасбек Самидинов на пресс-конференции в агентстве "Кабар" представил отчет деятельности МАМ за первое полугодие 2024 года.

По его словам, за первое полугодие аэропорты обслужили 20 тыс.954 рейса, 70% из них - международные рейсы, 30% - внутренние. Были обслужены 2 млн 700 тыс. пассажиров, что в среднем на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Общий доход за первое полугодие составил 5 млрд 349 млн сомов. Чистой прибылью мы заработали 2 млрд 865 млн сомов", - рассказал Самидинов.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438678
Теги:
Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  