Мобильные телефоны без документов нужно зарегистрировать до 15 августа

Постановлением кабинета министров установлены новые сроки для обязательной регистрации мобильных устройств в Государственной системе идентификации, ввезенных до 25 июня 2024 года на территорию КР без подтверждающих документов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, теперь зарегистрировать эти мобильные телефоны можно до 15 августа 2024 года при условии оплаты услуг по регистрации в ГСИ.

Оплату за регистрацию осуществляют непосредственно реализаторы и импортеры устройств.

Владельцам незарегистрированных в ГСИ мобильных телефонов следует обратиться в место их приобретения для проведения регистрации.

Более подробную информацию можно получить на сайте или по номеру: (0505)53-30-00, (0997)55-00-55, (0223)55-00-55.