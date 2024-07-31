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Мобильные телефоны без документов нужно зарегистрировать до 15 августа

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Постановлением кабинета министров установлены новые сроки для обязательной регистрации мобильных устройств в Государственной системе идентификации, ввезенных до 25 июня 2024 года на территорию КР без подтверждающих документов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, теперь зарегистрировать эти мобильные телефоны можно до 15 августа 2024 года при условии оплаты услуг по регистрации в ГСИ.

Оплату за регистрацию осуществляют непосредственно реализаторы и импортеры устройств.

Владельцам незарегистрированных в ГСИ мобильных телефонов следует обратиться в место их приобретения для проведения регистрации.

Более подробную информацию можно получить на сайте или по номеру: (0505)53-30-00, (0997)55-00-55, (0223)55-00-55.


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URL: https://www.vb.kg/438679
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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