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В Балыкчы задержаны сотрудники милиции при получении взятки

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР при получении взятки были задержаны сотрудники МВД КР, сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГКНБ КР при участии СВР МВД КР 30 июля 2024 года в служебном кабинете при получении взятки в размере 83 тысяч сомов задержаны дислоцированный в городе Балыкчы оперативный сотрудник ГУУР МВД КР И.К.С. и следователь ОВД Балькчы Ш.Ж.Т.

Указанные лица требовали денежные средства у предпринимателя за положительное решение вопроса по прекращению доследственной проверки, зарегистрированной в ОВД города Балыкчы Иссык-Кульской области.

Задержанные лица были доставлены в Бишкек для проведения процессуальных мероприятий в рамках уголовного дела, по итогам которых в порядке ст. 96 и 97 УПК КР водворены в ИВС ГУВД столицы.

ГКНБ КР продолжается работа по очистке рядов правоохранительных органов от недобросовестных сотрудников и пресечению коррупционных проявлений в их работе".


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URL: https://www.vb.kg/438682
Теги:
ГКНБ, МВД, задержание, Кыргызстан, милиция
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