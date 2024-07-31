ГКНБ с поличным задержан начальник отдела УККН Налоговой службы

ГКНБ КР при даче взятки в особо крупном размере с поличным задержан начальник отдела УККН ГНС при МФ КР по южному региону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, начальник отдела УККН ГНС при МФ КР по южному региону К.Н.Н. предложил сотруднику ОНБ взятку в размере 1 млн. 500 тысяч сомов за сокрытие факта незаконной приватизации крупного объекта инфраструктуры площадью 0,80 га, расположенного в центре города Узген Ошской области и отказа от дальнейшего возбуждения уголовного дела со стороны сотрудников ГКНБ КР.

Принимая во внимание, что в действиях должностного лица ГНС при МФ КР усматривались признаки уголовно-наказуемых деяний следственным управлением ГКНБ КР возбуждено уголовное дело, в рамках которого 29 июля 2024 года при передаче взятки в особо крупном размере с поличным был задержан начальник отдела УККН ГНС при МФ КР по южному региону К.Н.Н. и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время, продолжаются соответствующие следственные действия, в том числе по возврату государству незаконно приватизированного объекта.