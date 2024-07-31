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ГКНБ с поличным задержан начальник отдела УККН Налоговой службы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР при даче взятки в особо крупном размере с поличным задержан начальник отдела УККН ГНС при МФ КР по южному региону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, начальник отдела УККН ГНС при МФ КР по южному региону К.Н.Н. предложил сотруднику ОНБ взятку в размере 1 млн. 500 тысяч сомов за сокрытие факта незаконной приватизации крупного объекта инфраструктуры площадью 0,80 га, расположенного в центре города Узген Ошской области и отказа от дальнейшего возбуждения уголовного дела со стороны сотрудников ГКНБ КР.

Принимая во внимание, что в действиях должностного лица ГНС при МФ КР усматривались признаки уголовно-наказуемых деяний следственным управлением ГКНБ КР возбуждено уголовное дело, в рамках которого 29 июля 2024 года при передаче взятки в особо крупном размере с поличным был задержан начальник отдела УККН ГНС при МФ КР по южному региону К.Н.Н. и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время, продолжаются соответствующие следственные действия, в том числе по возврату государству незаконно приватизированного объекта.


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URL: https://www.vb.kg/438683
Теги:
ГКНБ, ГНС, задержание, взятка, Кыргызстан
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